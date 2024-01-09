Укриттями в Україні забезпечені 88% шкіл - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України повідомив, що 88% шкіл і 93% учнів та вчителів мають доступ до укриттів, і планується покращити якість і досягти майже 100%.
В Україні наразі забезпечені укриттями 88% шкіл та 93% учнів і вчителів. Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Маємо 60,5 тис. укриттів у фонді захисних споруд цивільного захисту. Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами чітке завдання - не лише збільшувати кількість, але й дбати про якість. Кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним і розташовуватися в зоні пішохідної доступності. Стан шкільних укриттів під особливим контролем. Наразі ними забезпечені 88% шкіл та 93% учнів і вчителів
Він зазначив, що мета - довести цей показник практично до 100%.
"А також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд грн. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою", - сказав Шмигаль.
Окрім того, він повідомив, що у школах формують Службу освітньої безпеки.
"Присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз. Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти", - розповів він.
За його словами, серед іншого вона передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.
Доповнення
Уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування безпечного середовища та укриттів у школах.