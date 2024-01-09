Укрытиями в Украине обеспечены 88% школ - Шмыгаль

В Украине сейчас обеспечены укрытиями 88% школ и 93% учеников и учителей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Имеем 60,5 тыс. укрытий в фонде защитных сооружений гражданской защиты. Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед нами четкую задачу - не только увеличивать количество, но и заботиться о качестве. Каждое укрытие должно быть инклюзивным, безопасным, комфортным и располагаться в зоне пешеходной доступности. Состояние школьных укрытий под особым контролем. Сейчас ими обеспечены 88% школ и 93% учеников и учителей - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что цель - довести этот показатель практически до 100%.

"А также модернизировать укрытия, которые нуждаются в обновлении. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд грн. Будем контролировать их эффективное использование местными властями", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что в школах формируют Службу образовательной безопасности.

"Присутствие обученных офицеров полиции защитит детей от различных угроз. Продолжается отбор 500 работников, которые уже весной заступят на службу. Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений", - рассказал он.

По его словам, среди прочего она предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций.

Дополнение

Правительство выделило 1,5 млрд грн на обустройство безопасной среды и укрытий в школах.