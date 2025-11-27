$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
14:27 • 4758 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 4650 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 8240 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 7534 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 8678 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 13033 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 10598 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10937 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13577 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25490 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 18000 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 6064 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 8210 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 18250 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 13517 перегляди
Публікації
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 4752 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 8236 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 5060 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 13032 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 13679 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 18102 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44389 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78204 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94115 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93771 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку

Київ • УНН

 • 4818 перегляди

Повернення податкових преференцій для авіаційної галузі, що діяли до 2024 року, може принести державі 55 мільярдів гривень податкових надходжень протягом 10 років. Це також стимулюватиме розвиток стратегічної галузі, яка наразі перебуває на межі виживання.

Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку

Якщо держава поверне податкові преференції для авіаційної галузі, які діяли з 2017 до 2024 року, то протягом наступних 10 років отримає 55 млрд грн податкових надходжень. Окрім гарантованої фінансової вигоди, така підтримка ще й простимулює розвиток однієї зі стратегічних галузей, пише УНН.

Професійна авіаційна спільнота закликає державу повернути податкові пільги для галузі, які діяли у 2017-2024 роках. Адже без державної підтримки галузь опинилася на межі виживання: війна, "закрите" небо, втрата логістики, енергетичні перебої та атаки ворога по інфраструктурі – усе це бʼє по авіації.

Натомість 10-річне звільнення стратегічної авіаційної галузі від пʼяти податкових пунктів - прибуток, землю, додану вартість під час імпорту та реалізації власної продукції, ввізного мита на технологічне обладнання - дало б можливість авіаційним підприємствам спрямовувати зекономлені ресурси на власний розвиток. На важливості підтримки авіаційних підприємств наголосив і економіст, експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. 

"Першочерговим пріоритетом держави на сьогодні має бути підтримка саме оборонно-промислового комплексу і тих підприємств, які з ним пов'язані, у тому числі авіаційної промисловості. Які безпосередньо впливають на підвищення обороноздатності країни. Окрім того, рано чи пізно необхідно буде відновлювати авіаційне сполучення, у тому числі цивільне. Для того, щоб відповідні компанії зберегли своє існування, а зберігши існування – зберегли інфраструктуру, якою вони володіють, якою вони управляють, то одним з важливих кроків є забезпечення підтримки саме авіабудівної та аерокосмічної авіаційної галузей. Для того, щоб потім було, що відновлювати й де відновлювати ці польоти", – зазначив Долінце.

Аерокосмічна асоціація України підрахувала: податкові пільги за 10 наступних років становитимуть 18 млрд грн. І в перспективі принесуть державі 55 млрд грн податкових надходжень за цей же період за іншими статтями податків. Це означає, що підтримка не є збитком, а навпаки – стратегічною інвестицією. Адже всі зекономлені на податках гроші компанії, за умовами надання преференцій, реінвестують у модернізацію виробничих потужностей, впровадження інноваційних рішень, збільшення кількості робочих місць, розробку нових типів авіаційної техніки.

"Лише за 2025-2035 роки галузь здатна забезпечити державі понад 55 млрд грн податкових надходжень при очікуваному обсязі пільг близько 18 млрд грн. Тобто кожна гривня пільгової підтримки може принести понад три гривні податків - значно більше, ніж у доковідні роки", - повідомила Аерокосмічна асоціація України.

Нагадаємо

У 2017-2024 роках дія пільг дозволила підприємствам авіаційної промисловості не лише модернізувати обладнання та створити нові робочі місця, а й забезпечити суттєві податкові надходження - 22,91 млрд грн. При цьому самі податкові преференції становили 9,33 млрд грн пільг. Тобто, кожні вкладені 10 грн у вигляді звільнення від податку, повернулись державі у вигляді 25 грн.

У грудні 2024 році галузь втратила податкову підтримку. Це вже позначилося на результатах: лише за КВЕДом H52.23 "Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту" надходження до бюджету скоротились у 3,5 раза – з 2,2 млрд грн у 2020 році до 620 млн грн у 2024-му. 

Окрема загроза - це відтік кадрів. Галузь втрачає інженерів і технічних спеціалістів, які виїжджають за кордон або змінюють сферу діяльності. Відновити подібні компетенції – питання десятиліть.

Якщо не втрутитися зараз, після війни країна може втратити не лише підприємства, а й технологічну незалежність. Відновлення податкових преференцій – це критично важливий крок для збереження авіації як ключового елементу обороноздатності й майбутнього економічного розвитку.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Богдан Долінце
Україна