Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку

Якщо держава поверне податкові преференції для авіаційної галузі, які діяли з 2017 до 2024 року, то протягом наступних 10 років отримає 55 млрд грн податкових надходжень. Окрім гарантованої фінансової вигоди, така підтримка ще й простимулює розвиток однієї зі стратегічних галузей, пише УНН.

Професійна авіаційна спільнота закликає державу повернути податкові пільги для галузі, які діяли у 2017-2024 роках. Адже без державної підтримки галузь опинилася на межі виживання: війна, "закрите" небо, втрата логістики, енергетичні перебої та атаки ворога по інфраструктурі – усе це бʼє по авіації.

Натомість 10-річне звільнення стратегічної авіаційної галузі від пʼяти податкових пунктів - прибуток, землю, додану вартість під час імпорту та реалізації власної продукції, ввізного мита на технологічне обладнання - дало б можливість авіаційним підприємствам спрямовувати зекономлені ресурси на власний розвиток. На важливості підтримки авіаційних підприємств наголосив і економіст, експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

"Першочерговим пріоритетом держави на сьогодні має бути підтримка саме оборонно-промислового комплексу і тих підприємств, які з ним пов'язані, у тому числі авіаційної промисловості. Які безпосередньо впливають на підвищення обороноздатності країни. Окрім того, рано чи пізно необхідно буде відновлювати авіаційне сполучення, у тому числі цивільне. Для того, щоб відповідні компанії зберегли своє існування, а зберігши існування – зберегли інфраструктуру, якою вони володіють, якою вони управляють, то одним з важливих кроків є забезпечення підтримки саме авіабудівної та аерокосмічної авіаційної галузей. Для того, щоб потім було, що відновлювати й де відновлювати ці польоти", – зазначив Долінце.

Аерокосмічна асоціація України підрахувала: податкові пільги за 10 наступних років становитимуть 18 млрд грн. І в перспективі принесуть державі 55 млрд грн податкових надходжень за цей же період за іншими статтями податків. Це означає, що підтримка не є збитком, а навпаки – стратегічною інвестицією. Адже всі зекономлені на податках гроші компанії, за умовами надання преференцій, реінвестують у модернізацію виробничих потужностей, впровадження інноваційних рішень, збільшення кількості робочих місць, розробку нових типів авіаційної техніки.

"Лише за 2025-2035 роки галузь здатна забезпечити державі понад 55 млрд грн податкових надходжень при очікуваному обсязі пільг близько 18 млрд грн. Тобто кожна гривня пільгової підтримки може принести понад три гривні податків - значно більше, ніж у доковідні роки", - повідомила Аерокосмічна асоціація України.

Нагадаємо

У 2017-2024 роках дія пільг дозволила підприємствам авіаційної промисловості не лише модернізувати обладнання та створити нові робочі місця, а й забезпечити суттєві податкові надходження - 22,91 млрд грн. При цьому самі податкові преференції становили 9,33 млрд грн пільг. Тобто, кожні вкладені 10 грн у вигляді звільнення від податку, повернулись державі у вигляді 25 грн.

У грудні 2024 році галузь втратила податкову підтримку. Це вже позначилося на результатах: лише за КВЕДом H52.23 "Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту" надходження до бюджету скоротились у 3,5 раза – з 2,2 млрд грн у 2020 році до 620 млн грн у 2024-му.

Окрема загроза - це відтік кадрів. Галузь втрачає інженерів і технічних спеціалістів, які виїжджають за кордон або змінюють сферу діяльності. Відновити подібні компетенції – питання десятиліть.

Якщо не втрутитися зараз, після війни країна може втратити не лише підприємства, а й технологічну незалежність. Відновлення податкових преференцій – це критично важливий крок для збереження авіації як ключового елементу обороноздатності й майбутнього економічного розвитку.