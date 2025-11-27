$42.300.10
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 714 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
14:12 • 2242 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
13:37 • 3338 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 5776 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 11118 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10026 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10737 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13432 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
27 ноября, 07:45 • 25269 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Возвращение налоговых преференций для авиационной отрасли, действовавших до 2024 года, может принести государству 55 миллиардов гривен налоговых поступлений в течение 10 лет. Это также будет стимулировать развитие стратегической отрасли, которая сейчас находится на грани выживания.

Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку

Если государство вернет налоговые преференции для авиационной отрасли, действовавшие с 2017 по 2024 год, то в течение следующих 10 лет получит 55 млрд грн налоговых поступлений. Помимо гарантированной финансовой выгоды, такая поддержка еще и простимулирует развитие одной из стратегических отраслей, пишет УНН.

Профессиональное авиационное сообщество призывает государство вернуть налоговые льготы для отрасли, действовавшие в 2017-2024 годах. Ведь без государственной поддержки отрасль оказалась на грани выживания: война, "закрытое" небо, потеря логистики, энергетические перебои и атаки врага по инфраструктуре – все это бьет по авиации.

Вместо этого 10-летнее освобождение стратегической авиационной отрасли от пяти налоговых пунктов - прибыль, землю, добавленную стоимость при импорте и реализации собственной продукции, ввозной пошлины на технологическое оборудование - дало бы возможность авиационным предприятиям направлять сэкономленные ресурсы на собственное развитие. Важность поддержки авиационных предприятий подчеркнул и экономист, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце. 

"Первоочередным приоритетом государства на сегодня должна быть поддержка именно оборонно-промышленного комплекса и тех предприятий, которые с ним связаны, в том числе авиационной промышленности. Которые непосредственно влияют на повышение обороноспособности страны. Кроме того, рано или поздно необходимо будет восстанавливать авиационное сообщение, в том числе гражданское. Для того, чтобы соответствующие компании сохранили свое существование, а сохранив существование – сохранили инфраструктуру, которой они владеют, которой они управляют, то одним из важных шагов является обеспечение поддержки именно авиастроительной и аэрокосмической авиационной отраслей. Для того, чтобы потом было, что восстанавливать и где восстанавливать эти полеты", – отметил Долинце.

Аэрокосмическая ассоциация Украины подсчитала: налоговые льготы за 10 следующих лет составят 18 млрд грн. И в перспективе принесут государству 55 млрд грн налоговых поступлений за этот же период по другим статьям налогов. Это означает, что поддержка не является убытком, а наоборот – стратегической инвестицией. Ведь все сэкономленные на налогах деньги компании, по условиям предоставления преференций, реинвестируют в модернизацию производственных мощностей, внедрение инновационных решений, увеличение количества рабочих мест, разработку новых типов авиационной техники.

"Только за 2025-2035 годы отрасль способна обеспечить государству более 55 млрд грн налоговых поступлений при ожидаемом объеме льгот около 18 млрд грн. То есть каждая гривна льготной поддержки может принести более трех гривен налогов - значительно больше, чем в доковидные годы", - сообщила Аэрокосмическая ассоциация Украины.

Напомним

В 2017-2024 годах действие льгот позволило предприятиям авиационной промышленности не только модернизировать оборудование и создать новые рабочие места, но и обеспечить существенные налоговые поступления - 22,91 млрд грн. При этом сами налоговые преференции составили 9,33 млрд грн льгот. То есть, каждые вложенные 10 грн в виде освобождения от налога, вернулись государству в виде 25 грн.

В декабре 2024 года отрасль потеряла налоговую поддержку. Это уже сказалось на результатах: только по КВЭДу H52.23 "Вспомогательное обслуживание авиационного транспорта" поступления в бюджет сократились в 3,5 раза – с 2,2 млрд грн в 2020 году до 620 млн грн в 2024-м. 

Отдельная угроза - это отток кадров. Отрасль теряет инженеров и технических специалистов, которые выезжают за границу или меняют сферу деятельности. Восстановить подобные компетенции – вопрос десятилетий.

Если не вмешаться сейчас, после войны страна может потерять не только предприятия, но и технологическую независимость. Восстановление налоговых преференций – это критически важный шаг для сохранения авиации как ключевого элемента обороноспособности и будущего экономического развития.

Лилия Подоляк

