Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро виступив на захист України після ураження російських суден біля берегів Лівії. За його словами, Київ реалізує своє абсолютне право на самооборону на тлі російської агресії. Про це повідомляє Arab News, передає УНН.

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В ефірі телеканалу TF1 у середу, 25 листопада, очільник французької дипломатії закликав поставити себе на місце українців, які щодня зазнають російських обстрілів, зокрема ударів по цивільній, енергетичній та транспортній інфраструктурі. За словами Барро, Україна реалізує своє "абсолютне право на самооборону".

Міністр також поклав на росію відповідальність за розширення географії конфлікту та звинуватив кремль у спробах підірвати єдність європейських країн. Крім того, Барро закликав російського диктатора володимира путіна відмовитися від колоніальних та імперіалістичних амбіцій.

Напередодні міністр-делегат у справах збройних сил Франції Аліс Руфо також позитивно оцінила результати української операції, назвавши її військовим успіхом. Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою висловив занепокоєння щодо можливого поширення війни на Середземноморський регіон та наголосив на необхідності дотримання територіальної цілісності Лівії.

Українська сторона, своєю чергою, заявила, що її дії відповідають праву на самооборону, закріпленому у статті 51 Статуту ООН, та наголосила, що Київ не має наміру втягувати Лівію у війну.

Нагадаємо

23 листопада Україна підтвердила проведення операції проти двох російських суден поблизу Лівії. За заявою української сторони, внаслідок операції було потоплено російський військовий корвет "Меркурій" та пошкоджено вантажне судно Angara, яке росія, за словами президента України Володимира Зеленського, використовувала для транспортування озброєння.