Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил в защиту Украины после поражения российских судов у берегов Ливии. По его словам, Киев реализует своё абсолютное право на самооборону на фоне российской агрессии. Об этом сообщает Arab News, передаёт УНН.

Детали

В эфире телеканала TF1 в среду, 25 ноября, глава французской дипломатии призвал поставить себя на место украинцев, которые ежедневно подвергаются российским обстрелам, в частности ударам по гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуре. По словам Барро, Украина реализует своё "абсолютное право на самооборону".

Министр также возложил на россию ответственность за расширение географии конфликта и обвинил кремль в попытках подорвать единство европейских стран. Кроме того, Барро призвал российского диктатора владимира путина отказаться от колониальных и империалистических амбиций.

Накануне министр-делегат по делам вооружённых сил Франции Алис Руфо также положительно оценила результаты украинской операции, назвав её военным успехом. В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой выразил обеспокоенность возможным распространением войны на Средиземноморский регион и подчеркнул необходимость соблюдения территориальной целостности Ливии.

Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что её действия соответствуют праву на самооборону, закреплённому в статье 51 Устава ООН, и подчеркнула, что Киев не намерен втягивать Ливию в войну.

Напомним

23 ноября Украина подтвердила проведение операции против двух российских судов вблизи Ливии. По заявлению украинской стороны, в результате операции был потоплен российский военный корвет "Меркурий" и повреждено грузовое судно Angara, которое Россия, по словам президента Украины Владимира Зеленского, использовала для транспортировки вооружения.