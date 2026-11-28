У Перу під час операції з евакуації армійського патруля зазнав катастрофи військовий гелікоптер, унаслідок чого загинули 8 військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони Перу, пише УНН.

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Авіакатастрофа сталася поблизу населеного пункту Санабамба у віддаленому районі країни, відомому як "кокаїнова долина". Гелікоптер перестав виходити на зв'язок увечері 26 листопада, невдовзі після того, як на борт піднялися 3 військовослужбовці, які потребували евакуації. Внаслідок катастрофи вижив лише один пілот, а причини падіння повітряного судна та обставини евакуації військових наразі невідомі.

Що відомо про район авіакатастрофи

Район, де розбився гелікоптер, є найбільшою в Перу зоною вирощування коки. Там діють злочинні угруповання, а також залишки маоїстської повстанської організації "Сендеро Луміносо" ("Сяючий шлях"). За даними ООН, Перу разом із Колумбією належить до найбільших у світі виробників листя коки та кокаїну.

Це вже не перша авіакатастрофа з численними жертвами в Перу у 2026 році. У лютому на півдні країни розбився гелікоптер Мі-17, внаслідок чого загинули 15 людей.

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