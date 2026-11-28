В Перу во время операции по эвакуации армейского патруля потерпел катастрофу военный вертолёт, в результате чего погибли 8 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Перу, пишет УНН.

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Авиакатастрофа произошла вблизи населённого пункта Санабамба в отдалённом районе страны, известном как «кокаиновая долина». Вертолёт перестал выходить на связь вечером 26 ноября, вскоре после того, как на борт поднялись 3 военнослужащих, нуждавшихся в эвакуации. В результате катастрофы выжил только один пилот, а причины падения воздушного судна и обстоятельства эвакуации военных пока неизвестны.

Что известно о районе авиакатастрофы

Район, где разбился вертолёт, является крупнейшей в Перу зоной выращивания коки. Там действуют преступные группировки, а также остатки маоистской повстанческой организации «Сендеро Луминосо» («Сияющий путь»). По данным ООН, Перу вместе с Колумбией относится к крупнейшим в мире производителям листьев коки и кокаина.

Это уже не первая авиакатастрофа с многочисленными жертвами в Перу в 2026 году. В феврале на юге страны разбился вертолёт Ми-17, в результате чего погибли 15 человек.

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