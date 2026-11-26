26 листопада у світі під егідою ООН відзначають Всесвітній день сталого транспорту та Всесвітній день оливкового дерева, а у США святкують День подяки. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобного Аліпія Стовпника, а за старим стилем згадують святителя Іоана Золотоустого, пише УНН.

Всесвітній день сталого транспорту (World Sustainable Transport Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю 16 травня 2023 року. Подія покликана підвищити глобальну обізнаність про роль екологічно чистого, безпечного, доступного та енергоефективного транспорту у досягненні Цілей сталого розвитку. День наголошує на необхідності декарбонізації транспортної галузі, розвитку громадського електротранспорту, залізничних перевезень, велоінфраструктури та впровадження інноваційних технологій для скорочення викидів парникових газів.

Всесвітній день оливкового дерева (World Olive Tree Day)

Офіційна екологічна дата, проголошена на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2019 році. Оливкове дерево з античних часів є універсальним символом миру, мудрості та гармонії, а також ключовим елементом середземноморської екосистеми, культури та сільського господарства. Подія закликає до захисту стародавніх оливкових гаїв від кліматичних змін, опустелювання та хвороб рослин, підкреслюючи їхню здатність поглинати вуглець і підтримувати біорізноманіття.

Міжнародний день шевця (International Shoemaker's Day)

Професійне свято фахівців, зайнятих у сфері дизайну, пошиття, ремонту та реставрації взуття. Подія вшановує як ремісників індивідуального пошиття, що зберігають багатовікові традиції ручної роботи зі шкірою, так і технологів, модельєрів і працівників сучасної взуттєвої промисловості, які створюють ергономічне, ортопедичне та захисне взуття.

Всесвітній день інформації (World Information Day)

Щорічна дата, започаткована у 1994 році Міжнародною академією інформатизації за підтримки Економічної і Соціальної Ради на честь проведення першого Міжнародного форуму інформатизації 26 листопада 1992 року. Подія присвячена ролі інформаційних технологій, кібербезпеки, медіаграмотності та вільного доступу до перевірених даних у розвитку сучасного глобального суспільства.

День подяки в США (Thanksgiving Day)

Одне з найважливіших національних та сімейних свят Сполучених Штатів Америки, яке законодавчо закріплене за четвертим четвергом листопада. Традиція бере початок у 1621 році, коли англійські колоністи-пілігрими у Плімуті влаштували триденне застілля на честь першого успішного врожаю, розділивши трапезу з корінними жителями племені вампаноаг, які допомогли їм вижити. У 1863 році президент Авраам Лінкольн надав святу офіційного федерального статусу.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого преподобного Аліпія Стовпника — візантійського аскета з міста Адріанополя у Пафлагонії. Залишивши дияконське служіння заради усамітнення, він оселився на покинутому язичницькому кладовищі, поставив стовп і провів на ньому у безперервній молитві, пості та духовному подвигу 53 роки, навернувши до християнства безліч язичників та заснувавши поруч чоловічий і жіночий монастирі. Також цього дня згадують святого великомученика Якова Персянин — знатного християнського сановника при дворі перського царя Іздігерда, який через страх перед правителем тимчасово зрікся Христа, але після докорів матері й дружини щиро покаявся, відкрито сповідав віру перед царем і прийняв люту мученицьку смерть через відсікання двадцяти восьми частин тіла та усічення голови у 421 році.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського — одного з трьох Вселенських святителів і вчителів Церкви, видатного богослова, блискучого проповідника, реформатора чернечого життя та укладача чину Божественної літургії, яка звершується в православних храмах протягом більшої частини року.