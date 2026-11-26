26 ноября в мире под эгидой ООН отмечают Всемирный день устойчивого транспорта и Всемирный день оливкового дерева, а в США празднуют День благодарения. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобного Алипия Столпника, а по старому стилю вспоминают святителя Иоанна Златоуста, пишет УНН.

Всемирный день устойчивого транспорта (World Sustainable Transport Day)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей 16 мая 2023 года. Событие призвано повысить глобальную осведомлённость о роли экологически чистого, безопасного, доступного и энергоэффективного транспорта в достижении Целей устойчивого развития. День подчёркивает необходимость декарбонизации транспортной отрасли, развития общественного электротранспорта, железнодорожных перевозок, велоинфраструктуры и внедрения инновационных технологий для сокращения выбросов парниковых газов.

Всемирный день оливкового дерева (World Olive Tree Day)

Официальная экологическая дата, провозглашённая на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Оливковое дерево с античных времён является универсальным символом мира, мудрости и гармонии, а также ключевым элементом средиземноморской экосистемы, культуры и сельского хозяйства. Событие призывает к защите древних оливковых рощ от климатических изменений, опустынивания и болезней растений, подчёркивая их способность поглощать углерод и поддерживать биоразнообразие.

Международный день сапожника (International Shoemaker's Day)

Профессиональный праздник специалистов, занятых в сфере дизайна, пошива, ремонта и реставрации обуви. Событие чествует как мастеров индивидуального пошива, сохраняющих многовековые традиции ручной работы с кожей, так и технологов, модельеров и работников современной обувной промышленности, создающих эргономичную, ортопедическую и защитную обувь.

Всемирный день информации (World Information Day)

Ежегодная дата, учреждённая в 1994 году Международной академией информатизации при поддержке Экономического и Социального Совета в честь проведения первого Международного форума информатизации 26 ноября 1992 года. Событие посвящено роли информационных технологий, кибербезопасности, медиаграмотности и свободного доступа к проверенным данным в развитии современного глобального общества.

День благодарения в США (Thanksgiving Day)

Один из важнейших национальных и семейных праздников Соединённых Штатов Америки, который законодательно закреплён за четвёртым четвергом ноября. Традиция берёт начало в 1621 году, когда английские колонисты-пилигримы в Плимуте устроили трёхдневное застолье в честь первого успешного урожая, разделив трапезу с коренными жителями племени вампаноаг, которые помогли им выжить. В 1863 году президент Авраам Линкольн придал празднику официальный федеральный статус.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого преподобного Алипия Столпника — византийского аскета из города Адрианополя в Пафлагонии. Оставив диаконское служение ради уединения, он поселился на заброшенном языческом кладбище, поставил столп и провёл на нём в непрерывной молитве, посте и духовном подвиге 53 года, обратив в христианство множество язычников и основав рядом мужской и женский монастыри. Также в этот день вспоминают святого великомученика Иакова Персянина — знатного христианского сановника при дворе персидского царя Издигерда, который из страха перед правителем временно отрёкся от Христа, но после упрёков матери и жены искренне раскаялся, открыто исповедал веру перед царём и принял лютую мученическую смерть через отсечение двадцати восьми частей тела и усечение головы в 421 году.

По старому календарю верующие чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского — одного из трёх Вселенских святителей и учителей Церкви, выдающегося богослова, блестящего проповедника, реформатора монашеской жизни и составителя чина Божественной литургии, которая совершается в православных храмах на протяжении большей части года.