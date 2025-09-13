російські сучасні ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що сучасні російські ракети летять у п’ять разів швидше за звук і можуть за лічені хвилини долетіти до Лондона, чи Мадрида. Саме тому помилково вважати, що життя у Західній Європі значно безпечніше, ніж на її східному фланзі. Про це повідомляє прес-служба Альянсу, пише УНН.

Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Таллінні - зазначив Рютте.

За його словами, це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в п'ять разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таллінна чи Вільнюса.

"Тож, давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі", - додав генсек НАТО.

