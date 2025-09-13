російські сучасні ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида - Рютте

$41.310.10
48.270.03
ukenru
07:00 • 5438 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 17497 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 32177 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 24888 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 38872 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 46651 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35148 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 34851 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24128 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 33194 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"Photo12 вересня, 23:58 • 6694 перегляди
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор13 вересня, 00:52 • 7210 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto13 вересня, 01:55 • 13331 перегляди
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих04:01 • 3814 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом05:39 • 6466 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo07:00 • 5432 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 19162 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 22179 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 38865 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 21147 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Гаррі, герцог Сассекський
Леонід Кучма
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 46651 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 40016 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 87585 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 48699 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 54132 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

російські сучасні ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида - Рютте

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що сучасні російські ракети летять у п’ять разів швидше за звук. Вони можуть за лічені хвилини долетіти до Лондона чи Мадрида, що робить помилковим уявлення про більшу безпеку Західної Європи.

російські сучасні ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що сучасні російські ракети летять у п’ять разів швидше за звук і можуть за лічені хвилини долетіти до Лондона, чи Мадрида. Саме тому помилково вважати, що життя у Західній Європі значно безпечніше, ніж на її східному фланзі. Про це повідомляє прес-служба Альянсу, пише УНН.

Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Таллінні

- зазначив Рютте.

За його словами, це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в п'ять разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таллінна чи Вільнюса.

"Тож, давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для захисту східних рубежів Альянсу. Альянс враховуватиме досвід України зі збиття повітряних цілей.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Вільнюс
Мадрид
Таллінн
Лондон