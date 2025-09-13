$41.310.10
российские современные ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида - Рютте

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты летят в пять раз быстрее звука. Они могут за считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида, что делает ошибочным представление о большей безопасности Западной Европы.

российские современные ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты летят в пять раз быстрее звука и могут за считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида. Именно поэтому ошибочно считать, что жизнь в Западной Европе значительно безопаснее, чем на ее восточном фланге. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, пишет УНН.

Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне

- отметил Рютте.

По его словам, это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз большей скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.

"Так что, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", - добавил генсек НАТО.

Напомним

НАТО запускает операцию "Восточный страж" для защиты восточных рубежей Альянса. Альянс будет учитывать опыт Украины по сбитию воздушных целей.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Вильнюс
Мадрид
Таллинн
Лондон