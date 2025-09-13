российские современные ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты летят в пять раз быстрее звука и могут за считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида. Именно поэтому ошибочно считать, что жизнь в Западной Европе значительно безопаснее, чем на ее восточном фланге. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, пишет УНН.

Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне - отметил Рютте.

По его словам, это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз большей скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.

"Так что, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", - добавил генсек НАТО.

Напомним

НАТО запускает операцию "Восточный страж" для защиты восточных рубежей Альянса. Альянс будет учитывать опыт Украины по сбитию воздушных целей.