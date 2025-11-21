$42.150.06
11:38
Катував полонених, серед жертв громадянин Литви: Україна вперше екстрадувала російського військового за час війни

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Україна вперше екстрадувала російського військовослужбовця Маргена Гаджимагомедова до Литви. Він підозрюється у катуванні полонених, серед яких був литовський волонтер, на аеродромі в Мелітополі.

Катував полонених, серед жертв громадянин Литви: Україна вперше екстрадувала російського військового за час війни

Україна передала Литовській Республіці військовослужбовця рф, який підозрюється у воєнних злочинах на території нашої держави. За матеріалами справи, фігурант катував полонених, а серед потерпілих від його дій був громадянин Литви, який займався волонтерством в Україні. Екстрадиція відбулася за матеріалами спільного розслідування Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції, передає УНН.

Це вперше з початку повномасштабної війни, коли наша держава видає затриманого військовослужбовця рф іншій іноземній державі

- зазначив заступник Голови СБУ бригадний генерал Сергій Наумюк.

Відповідно до матеріалів провадження, затриманий рашист – громадянин країни-агресора Марген Гаджимагомедов, інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії рф. За матеріалами справи, він катував полонених, які перебували в тюрмі, облаштованій ворогом на території тимчасово окупованого аеродрому в Мелітополі на Запоріжжі.

Серед постраждалих від його дій був волонтер з Литви, який допомагав Силам оборони України з перших днів повномасштабної війни.

Як встановило розслідування, у застінках до полонених застосовували різні тортури: тримали у сейфах, душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, обливали холодною водою на морозі та катували струмом.

Українські захисники взяли рашиста у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року.

За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів, Вільнюський міський суд визнав фігуранта підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

За запитом Генеральної прокуратури Литви наприкінці жовтня Україна провела процедуру екстрадиції підозрюваного для його притягнення до правосуддя.

Відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених, вчинені шляхом їх катування і незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув’язнення. Тому хочу подякувати колегам з СБУ за їхній значний внесок у це розслідування

- підкреслив заступник Генерального прокурора Литви Гінтас Іванаускас.

Нагадаємо

У жовтні Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомляв, що Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує довічне ув'язнення.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Вільнюс
Литва
Україна
Мелітополь