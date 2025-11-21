$42.150.06
Эксклюзивы
Пытал пленных, среди жертв гражданин Литвы: Украина впервые экстрадировала российского военного за время войны

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Украина впервые экстрадировала российского военнослужащего Маргена Гаджимагомедова в Литву. Он подозревается в пытках пленных, среди которых был литовский волонтер, на аэродроме в Мелитополе.

Пытал пленных, среди жертв гражданин Литвы: Украина впервые экстрадировала российского военного за время войны

Украина передала Литовской Республике военнослужащего рф, который подозревается в военных преступлениях на территории нашего государства. По материалам дела, фигурант пытал пленных, а среди потерпевших от его действий был гражданин Литвы, который занимался волонтерством в Украине. Экстрадиция состоялась по материалам совместного расследования Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции, передает УНН.

Это впервые с начала полномасштабной войны, когда наше государство выдает задержанного военнослужащего рф другому иностранному государству

- отметил заместитель Председателя СБУ бригадный генерал Сергей Наумюк.

Согласно материалам производства, задержанный рашист – гражданин страны-агрессора Марген Гаджимагомедов, инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии рф. По материалам дела, он пытал пленных, которые находились в тюрьме, обустроенной врагом на территории временно оккупированного аэродрома в Мелитополе Запорожской области.

Среди пострадавших от его действий был волонтер из Литвы, который помогал Силам обороны Украины с первых дней полномасштабной войны.

Как установило расследование, в застенках к пленным применяли различные пытки: держали в сейфах, душили до потери сознания, подвешивали за связанные руки, обливали холодной водой на морозе и пытали током.

Украинские защитники взяли рашиста в плен во время боев в районе Работино в августе 2024 года.

По материалам следователей СБУ и иностранных партнеров, Вильнюсский городской суд признал фигуранта подозреваемым в нарушении Женевских конвенций, законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

По запросу Генеральной прокуратуры Литвы в конце октября Украина провела процедуру экстрадиции подозреваемого для его привлечения к правосудию.

В соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики, за военные преступления против гражданских лиц и военнопленных, совершенные путем их пыток и незаконного лишения свободы, грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет или пожизненное заключение. Поэтому хочу поблагодарить коллег из СБУ за их значительный вклад в это расследование

- подчеркнул заместитель Генерального прокурора Литвы Гинтас Иванаускас.

Напомним

В октябре Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщал, что Украина передала российского военнослужащего в Литву для уголовного преследования за военные преступления. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Ольга Розгон

