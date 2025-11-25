Українця засудили в Литві за підпал IKEA та зв'язки з російською розвідкою - LRT
Громадянина України засудили до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі в Литві за підпал меблевого магазину IKEA у Вільнюсі. Його також звинуватили у незаконному зберіганні вибухівки та зв'язках з російською військовою розвідкою.
У Литві суд визнав громадянина України винним в підпалі меблевого магазину IKEA у Вільнюсі. Його засудили українця до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на LRT.
Деталі
Інцидент стався у травні 2024 року. Спочатку чоловіку хотіли дати 5 років позбавлення волі, але термін ув’язнення зменшили, оскільки справу розглядали за скороченою процедурою доказування.
Йому також було пред'явлено звинувачення в незаконному зберіганні вибухових речовин та придбанні спеціальних знань з метою здійснення терористичної діяльності, повідомили литовські ЗМІ з посиланням на голову суду.
За даними литовської прокуратури, чоловік діяв в інтересах російської військової розвідки. Також стверджується, що чоловік планував подальші напади в іншому місті Литви, що є членом ЄС і НАТО, а також у сусідній Латвії.
