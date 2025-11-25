Украинца осудили в Литве за поджог IKEA и связи с российской разведкой - LRT
Киев • УНН
Гражданина Украины приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в Литве за поджог мебельного магазина IKEA в Вильнюсе. Его также обвинили в незаконном хранении взрывчатки и связях с российской военной разведкой.
В Литве суд признал гражданина Украины виновным в поджоге мебельного магазина IKEA в Вильнюсе. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на LRT.
Детали
Инцидент произошел в мае 2024 года. Сначала мужчине хотели дать 5 лет лишения свободы, но срок заключения уменьшили, поскольку дело рассматривалось по сокращенной процедуре доказывания.
Ему также было предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ и приобретении специальных знаний с целью осуществления террористической деятельности, сообщили литовские СМИ со ссылкой на председателя суда.
По данным литовской прокуратуры, мужчина действовал в интересах российской военной разведки. Также утверждается, что мужчина планировал дальнейшие нападения в другом городе Литвы, являющейся членом ЕС и НАТО, а также в соседней Латвии.
Напомним
В течение 23 и 24 ноября аэропорт в столице Литвы временно ограничивал воздушное пространство из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов.