10116 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
17863 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
16934 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
17162 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Украинца осудили в Литве за поджог IKEA и связи с российской разведкой - LRT

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Гражданина Украины приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в Литве за поджог мебельного магазина IKEA в Вильнюсе. Его также обвинили в незаконном хранении взрывчатки и связях с российской военной разведкой.

Украинца осудили в Литве за поджог IKEA и связи с российской разведкой - LRT

В Литве суд признал гражданина Украины виновным в поджоге мебельного магазина IKEA в Вильнюсе. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Инцидент произошел в мае 2024 года. Сначала мужчине хотели дать 5 лет лишения свободы, но срок заключения уменьшили, поскольку дело рассматривалось по сокращенной процедуре доказывания.

Ему также было предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ и приобретении специальных знаний с целью осуществления террористической деятельности, сообщили литовские СМИ со ссылкой на председателя суда.

По данным литовской прокуратуры, мужчина действовал в интересах российской военной разведки. Также утверждается, что мужчина планировал дальнейшие нападения в другом городе Литвы, являющейся членом ЕС и НАТО, а также в соседней Латвии.

Напомним

В течение 23 и 24 ноября аэропорт в столице Литвы временно ограничивал воздушное пространство из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов.

Евгений Устименко

