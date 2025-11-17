Українські війська можуть допомогти у захисті ЄС - єврокомісар

$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 840 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3230 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8892 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12820 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15202 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36368 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24029 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19001 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21273 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16410 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36361 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 74071 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68560 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125287 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103606 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2798 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 17081 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18506 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18570 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37787 перегляди
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Українські війська можуть допомогти у захисті ЄС - єврокомісар

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що українські війська можуть бути спрямовані для захисту східних кордонів ЄС від Росії після завершення бойових дій. Він зазначив, що українська армія має найдосвідченіших військових у Європі.

Українські війська можуть допомогти у захисті ЄС - єврокомісар

Якщо бойові дії в Україні будуть завершені мирною угодою, українські війська можуть бути спрямовані для допомоги в захисті східних кордонів ЄС від росії, заявив у понеділок єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Було б добре, якби випробувана в боях українська армія, після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою в усіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону та Литви, поруч із німецькою бригадою та батальйонами США, що ротуються", - сказав Кубілюс у Вільнюсі.

"Наразі це дуже віддалена перспектива, на тлі того, як російські військові продовжують виснажливий і кровопролитний наступ на сході України", а глава кремля володимир путін "не виявив жодних ознак зацікавленості в компромісі", який міг би покласти край бойовим діям, пише видання.

Однак Україна, зауважує видання, "має найдосвідченіших військових у Європі, що було б безцінним для інших союзників". "Заклик Кубілюса пролунав на тлі того, як попередні обіцянки прийняти Україну до НАТО зійшли нанівець через опір США та інших союзників", пише видання.

Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, наголосив, що будь-яке українське розгортання не підірве відправку Німеччиною бронетанкової бригади до Литви, присутність американських військ у регіоні та положення про спільну оборону НАТО згідно зі статтею 5.

"Ми, литовці, з нашої історії дізналися, що краще мати численні гарантії безпеки", - сказав він, додавши, що стаття 5 НАТО повинна бути підкріплена власними положеннями ЄС щодо безпеки "з чітким механізмом їх впровадження".

Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС17.11.25, 13:06 • 1542 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрюс Кубілюс
НАТО
Європейський Союз
Вільнюс
Литва
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна