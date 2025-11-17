Українські війська можуть допомогти у захисті ЄС - єврокомісар

Якщо бойові дії в Україні будуть завершені мирною угодою, українські війська можуть бути спрямовані для допомоги в захисті східних кордонів ЄС від росії, заявив у понеділок єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Було б добре, якби випробувана в боях українська армія, після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою в усіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону та Литви, поруч із німецькою бригадою та батальйонами США, що ротуються", - сказав Кубілюс у Вільнюсі.

"Наразі це дуже віддалена перспектива, на тлі того, як російські військові продовжують виснажливий і кровопролитний наступ на сході України", а глава кремля володимир путін "не виявив жодних ознак зацікавленості в компромісі", який міг би покласти край бойовим діям, пише видання.

Однак Україна, зауважує видання, "має найдосвідченіших військових у Європі, що було б безцінним для інших союзників". "Заклик Кубілюса пролунав на тлі того, як попередні обіцянки прийняти Україну до НАТО зійшли нанівець через опір США та інших союзників", пише видання.

Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, наголосив, що будь-яке українське розгортання не підірве відправку Німеччиною бронетанкової бригади до Литви, присутність американських військ у регіоні та положення про спільну оборону НАТО згідно зі статтею 5.

"Ми, литовці, з нашої історії дізналися, що краще мати численні гарантії безпеки", - сказав він, додавши, що стаття 5 НАТО повинна бути підкріплена власними положеннями ЄС щодо безпеки "з чітким механізмом їх впровадження".

Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС