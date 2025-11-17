Украинские войска могут помочь в защите ЕС - еврокомиссар

Если боевые действия в Украине будут завершены мирным соглашением, украинские войска могут быть направлены для помощи в защите восточных границ ЕС от России, заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Было бы хорошо, если бы испытанная в боях украинская армия, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтийского региона и Литвы, рядом с немецкой бригадой и ротирующимися батальонами США", - сказал Кубилюс в Вильнюсе.

"Пока это очень отдаленная перспектива, на фоне того, как российские военные продолжают изнурительное и кровопролитное наступление на востоке Украины", а глава кремля владимир путин "не выявил никаких признаков заинтересованности в компромиссе", который мог бы положить конец боевым действиям, пишет издание.

Однако Украина, отмечает издание, "имеет самых опытных военных в Европе, что было бы бесценным для других союзников". "Призыв Кубилюса прозвучал на фоне того, как предыдущие обещания принять Украину в НАТО сошли на нет из-за сопротивления США и других союзников", пишет издание.

Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, подчеркнул, что любое украинское развертывание не подорвет отправку Германией бронетанковой бригады в Литву, присутствие американских войск в регионе и положения о совместной обороне НАТО согласно статье 5.

"Мы, литовцы, из нашей истории узнали, что лучше иметь многочисленные гарантии безопасности", - сказал он, добавив, что статья 5 НАТО должна быть подкреплена собственными положениями ЕС по безопасности "с четким механизмом их внедрения".

