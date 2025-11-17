Украинские войска могут помочь в защите ЕС - еврокомиссар
Киев • УНН
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что украинские войска могут быть направлены для защиты восточных границ ЕС от России после завершения боевых действий. Он отметил, что украинская армия имеет самых опытных военных в Европе.
Если боевые действия в Украине будут завершены мирным соглашением, украинские войска могут быть направлены для помощи в защите восточных границ ЕС от России, заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
"Было бы хорошо, если бы испытанная в боях украинская армия, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтийского региона и Литвы, рядом с немецкой бригадой и ротирующимися батальонами США", - сказал Кубилюс в Вильнюсе.
"Пока это очень отдаленная перспектива, на фоне того, как российские военные продолжают изнурительное и кровопролитное наступление на востоке Украины", а глава кремля владимир путин "не выявил никаких признаков заинтересованности в компромиссе", который мог бы положить конец боевым действиям, пишет издание.
Однако Украина, отмечает издание, "имеет самых опытных военных в Европе, что было бы бесценным для других союзников". "Призыв Кубилюса прозвучал на фоне того, как предыдущие обещания принять Украину в НАТО сошли на нет из-за сопротивления США и других союзников", пишет издание.
Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, подчеркнул, что любое украинское развертывание не подорвет отправку Германией бронетанковой бригады в Литву, присутствие американских войск в регионе и положения о совместной обороне НАТО согласно статье 5.
"Мы, литовцы, из нашей истории узнали, что лучше иметь многочисленные гарантии безопасности", - сказал он, добавив, что статья 5 НАТО должна быть подкреплена собственными положениями ЕС по безопасности "с четким механизмом их внедрения".
