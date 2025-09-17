Планували теракти в Європі поштовими відправленнями: правоохоронці Литви викрили злочинну групу

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 572 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 9086 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 25018 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 28295 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 34067 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 35646 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 96410 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 114469 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53186 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62180 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
91%
749мм
Популярнi новини
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46 • 20617 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 43503 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко10:56 • 11086 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08 • 16738 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 10334 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 10478 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 43681 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 96417 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 114475 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 62655 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 36956 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 42440 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 71792 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 69185 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 73476 перегляди
Актуальне
Мі-8
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9

Планували теракти в Європі поштовими відправленнями: правоохоронці Литви викрили злочинну групу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Литовські правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке планувало терористичні атаки по всій Європі за допомогою поштових служб. Злочинці відправляли саморобні запалювальні пристрої під виглядом масажних подушок та косметики.

Планували теракти в Європі поштовими відправленнями: правоохоронці Литви викрили злочинну групу

Литовські правоохоронці повідомили про викриття злочинного угрупування, що планувало здійснити терористичні атаки по всій Європі з використанням поштових служб. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.

Деталі

За даними Генеральної прокуратури і Кримінального бюро Литви, один з підозрюваних відправив чотири посилки з Вільнюса, скориставшись кур'єрськими службами. У цих пакунках містились саморобні запалювальні пристрої під виглядом масажних подушок і косметичних виробів.

Дві посилки були відправлені повітряним транспортом до Великої Британії, а дві - вантажівкою до Польщі. Один пристрій вибухнув 20 липня в аеропорту Лейпцига в Німеччині перед завантаженням на вантажний літак.

Інший вибухнув 21 липня у вантажівці, що прямувала через Польщу, а третій вибухнув 22 липня на складі у Бірмінгемі. Четвертий не спрацював через технічну несправність.

Слідчі заявили, що замах був організований і скоординований громадянами росії, які мають зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами. Звинувачення висунуто п'ятнадцятьом підозрюваним, серед них - громадяни росії, Литви, Латвії, Естонії та України.

Нагадаємо

росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року, для цього використовувались литовські і польські SIM-карти.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Латвія
Лейпциг
Вільнюс
Литва
Велика Британія
Європа
Німеччина
Естонія
Україна
Польща