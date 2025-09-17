Планували теракти в Європі поштовими відправленнями: правоохоронці Литви викрили злочинну групу
Київ • УНН
Литовські правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке планувало терористичні атаки по всій Європі за допомогою поштових служб. Злочинці відправляли саморобні запалювальні пристрої під виглядом масажних подушок та косметики.
Литовські правоохоронці повідомили про викриття злочинного угрупування, що планувало здійснити терористичні атаки по всій Європі з використанням поштових служб. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.
Деталі
За даними Генеральної прокуратури і Кримінального бюро Литви, один з підозрюваних відправив чотири посилки з Вільнюса, скориставшись кур'єрськими службами. У цих пакунках містились саморобні запалювальні пристрої під виглядом масажних подушок і косметичних виробів.
Дві посилки були відправлені повітряним транспортом до Великої Британії, а дві - вантажівкою до Польщі. Один пристрій вибухнув 20 липня в аеропорту Лейпцига в Німеччині перед завантаженням на вантажний літак.
Інший вибухнув 21 липня у вантажівці, що прямувала через Польщу, а третій вибухнув 22 липня на складі у Бірмінгемі. Четвертий не спрацював через технічну несправність.
Слідчі заявили, що замах був організований і скоординований громадянами росії, які мають зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами. Звинувачення висунуто п'ятнадцятьом підозрюваним, серед них - громадяни росії, Литви, Латвії, Естонії та України.
Нагадаємо
росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року, для цього використовувались литовські і польські SIM-карти.