Планировали теракты в Европе почтовыми отправлениями: правоохранители Литвы разоблачили преступную группу

Литовские правоохранители сообщили о разоблачении преступной группировки, планировавшей совершить террористические атаки по всей Европе с использованием почтовых служб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

По данным Генеральной прокуратуры и Криминального бюро Литвы, один из подозреваемых отправил четыре посылки из Вильнюса, воспользовавшись курьерскими службами. В этих пакетах содержались самодельные зажигательные устройства под видом массажных подушек и косметических изделий.

Две посылки были отправлены воздушным транспортом в Великобританию, а две - грузовиком в Польшу. Одно устройство взорвалось 20 июля в аэропорту Лейпцига в Германии перед загрузкой на грузовой самолет.

Другое взорвалось 21 июля в грузовике, следовавшем через Польшу, а третье взорвалось 22 июля на складе в Бирмингеме. Четвертое не сработало из-за технической неисправности.

Следователи заявили, что покушение было организовано и скоординировано гражданами России, имеющими связи с российскими военными разведывательными службами. Обвинения предъявлены пятнадцати подозреваемым, среди них - граждане россии, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Напомним

россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года, для этого использовались литовские и польские SIM-карты.