Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT
Київ • УНН
Литовська прокуратура вимагає 4 роки в'язниці для 18-річного українця Данила Бардадіма у справі про підпал магазину Ikea у Вільнюсі. Його звинувачують у тероризмі та зберіганні вибухових речовин, а збитки від пожежі оцінили у 485 тис. євро.
Литовська прокуратура вимагає засудити 18-річного громадянина України Данила Бардадіма до чотирьох років позбавлення волі у справі про підпал магазину Ikea у Вільнюсі, що стався торік. Про це пише УНН із посиланням на видання LRT.
Деталі
Обвинувачений визнав свою провину, тож суд розглядає справу за скороченою процедурою. Це дозволяє зменшити строк покарання на третину. Водночас прокуратура наполягає на суворішому вироку, ніж передбачено законом за кожне з чотирьох інкримінованих правопорушень.
Бардадіма обвинувачують у скоєнні терористичного акту, зберіганні вибухових речовин, підготовці теракту та поїздці з терористичною метою. На момент інциденту він був неповнолітнім, тож максимальне покарання не може перевищувати 10 років ув’язнення. Вирок у справі очікується пізніше цього року.
У прокуратурі зазначають, що після рішення суду засуджений має відбувати покарання в Литві, однак остаточне місце виконання вироку може залежати й від інших розслідувань, зокрема у Польщі.
Доповнення
За матеріалами слідства, в ніч на 8 травня 2024 року у вільнюському магазині Ikea вибухнув закладений пристрій, що спричинив пожежу. Постраждалих не було, однак збитки магазину оцінили у 485 тис. євро.
Бардадіма затримали 13 травня, коли він намагався виїхати автобусом до Риги, де готувався до нового нападу. Ще одного підозрюваного, також українця, заарештували в Польщі після підпалу торгового центру.
Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.
