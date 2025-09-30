$41.480.01
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Литовская прокуратура требует 4 года тюрьмы для 18-летнего украинца Даниила Бардадима по делу о поджоге магазина Ikea в Вильнюсе. Его обвиняют в терроризме и хранении взрывчатых веществ, а ущерб от пожара оценили в 485 тыс. евро.

Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT

Литовская прокуратура требует приговорить 18-летнего гражданина Украины Даниила Бардадима к четырем годам лишения свободы по делу о поджоге магазина Ikea в Вильнюсе, произошедшем в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание LRT.

Детали

Обвиняемый признал свою вину, поэтому суд рассматривает дело по сокращенной процедуре. Это позволяет уменьшить срок наказания на треть. В то же время прокуратура настаивает на более суровом приговоре, чем предусмотрено законом за каждое из четырех инкриминируемых правонарушений.

Бардадима обвиняют в совершении террористического акта, хранении взрывчатых веществ, подготовке теракта и поездке с террористической целью. На момент инцидента он был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание не может превышать 10 лет заключения. Приговор по делу ожидается позднее в этом году.

В прокуратуре отмечают, что после решения суда осужденный должен отбывать наказание в Литве, однако окончательное место исполнения приговора может зависеть и от других расследований, в частности в Польше.

Дополнение

По материалам следствия, в ночь на 8 мая 2024 года в вильнюсском магазине Ikea взорвалось заложенное устройство, что привело к пожару. Пострадавших не было, однако ущерб магазину оценили в 485 тыс. евро.

Бардадима задержали 13 мая, когда он пытался выехать автобусом в Ригу, где готовился к новому нападению. Еще одного подозреваемого, также украинца, арестовали в Польше после поджога торгового центра. 

Литовская прокуратура заявила, что за поджогами в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы. К преступлениям причастны несовершеннолетние граждане Украины, которых завербовали за деньги.

Вероника Марченко

