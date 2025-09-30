Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT

Литовская прокуратура требует 4 года тюрьмы для 18-летнего украинца Даниила Бардадима по делу о поджоге магазина Ikea в Вильнюсе. Его обвиняют в терроризме и хранении взрывчатых веществ, а ущерб от пожара оценили в 485 тыс. евро.