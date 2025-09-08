Количество диверсий в Европе утроилось, а российская угроза будет только нарастать - МВД Чехии

Количество диверсий, направленных на критическую инфраструктуру в Европе, с 2023 года почти утроилось. Об этом заявил Ян Падьоурек, старший директор департамента внутренней безопасности МВД Чехии, пишет УНН.

Детали

Падьоурек предостерег, что перемирие в войне в Украине станет для России лишь паузой, в течение которой угрозы будут расти. По его словам, РФ не прекратит борьбу за влияние в Чехии, поскольку до сих пор считает эту страну частью своей сферы влияния.

Он отметил, что диверсии, которые сейчас происходят по всей Европе, имеют разный характер - от террористических актов и поджогов до повреждения подводных кабелей, глушения сигналов GPS и провокаций против меньшинств с целью разжигания межэтнических конфликтов и насилия.

В этих условиях Чешская Республика должна не только обороняться и реагировать на атаки, но и активно укреплять собственную устойчивость - подчеркнул Падьоурек.

Он также подчеркнул, что устойчивость в противодействии атакам - это не только вопрос работы силовых структур или внедрения технических мер безопасности.

"Наша готовность будет определяться не только техническими или структурными аспектами, но и гражданской и человеческой готовностью", - сказал он.

По его мнению, инвестиции в безопасность и устойчивость сегодня - не вопрос выбора, а насущная потребность:

"Безопасность - это наша общая ответственность. Общая безопасность базируется на трех опорах: безопасное государство, устойчивое общество и подготовленность каждого отдельного человека", — добавил Падьоурек.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности не может быть только задачей государства - в этом процессе должен участвовать каждый гражданин.

Падьоурек упомянул, что чехи проявили высокую солидарность в начале полномасштабного вторжения России в Украину, но теперь они устали и стремятся к миру.

Это, конечно, понятно. Но мы должны четко сказать: прекращение огня — это не конец войны. Это лишь пауза, во время которой угрозы только будут расти. История нас очень четко предостерегает: войны не заканчиваются перемирием. Даже после прекращения огня Россия не прекратит стремиться к расширению своего влияния и не перестанет действовать против нас, потому что до сих пор считает нас частью своей зоны влияния - подытожил Падьоурек.

Напомним

1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен, направлявшийся в Болгарию, потерял электронные навигационные системы при подходе к аэропорту. Причиной называют вероятное глушение GPS-системы со стороны России.

3 сентября самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.