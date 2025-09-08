Кількість диверсій у Європі потроїлося, а російська загроза тільки наростатиме - МВС Чехії

Кількість диверсій, спрямованих на критичну інфраструктуру в Європі, з 2023 року майже потроїлася. Про це заявив Ян Падьоурек, старший директор департаменту внутрішньої безпеки МВС Чехії, пише УНН.

Деталі

Падьоурек застеріг, що перемир’я у війні в Україні стане для росії лише паузою, протягом якої загрози зростатимуть. За його словами, рф не припинить боротьбу за вплив у Чехії, оскільки досі вважає цю країну частиною своєї сфери впливу.

Він зазначив, що диверсії, які зараз відбуваються по всій Європі, мають різний характер - від терористичних актів і підпалів до пошкодження підводних кабелів, глушіння сигналів GPS і провокацій проти меншин з метою розпалення міжетнічних конфліктів і насильства.

У цих умовах Чеська Республіка повинна не лише оборонятися та реагувати на атаки, але й активно зміцнювати власну стійкість - наголосив Падьоурек.

Він також підкреслив, що стійкість у протидії атакам - це не лише питання роботи силових структур чи впровадження технічних заходів безпеки.

"Наша готовність визначатиметься не лише технічними чи структурними аспектами, а й громадянською та людською готовністю", - сказав він.

На його думку, інвестиції в безпеку та стійкість сьогодні - не питання вибору, а нагальна потреба:

"Безпека - це наша спільна відповідальність. Загальна безпека базується на трьох опорах: безпечна держава, стійке суспільство та підготовленість кожної окремої людини", — додав Падьоурек.

Він наголосив, що забезпечення безпеки не може бути лише завданням держави - у цьому процесі має брати участь кожен громадянин.

Падьоурек згадав, що чехи виявили високу солідарність на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але тепер вони втомлені та прагнуть миру.

Це, звісно, зрозуміло. Але ми маємо чітко сказати: припинення вогню — це не кінець війни. Це лише пауза, під час якої загрози тільки зростатимуть. Історія нас дуже чітко застерігає: війни не закінчуються перемир’ям. Навіть після припинення вогню Росія не припинить прагнути розширення свого впливу і не перестане діяти проти нас, тому що й досі вважає нас частиною своєї зони впливу - підсумував Падьоурек.

Нагадаємо

1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн, що прямував до Болгарії, втратив електронні навігаційні системи під час підходу до аеропорту. Причиною називають ймовірне глушіння GPS-системи з боку росії.

3 вересня лтак президента Литви Гітанаса Науседи не міг приземлитися у Вільнюсі. Причиною стала інформація про невідомий дрон у повітряному просторі, що призвело до затримки посадки.