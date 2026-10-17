В Литве хотят ограничить влияние Московского патриархата из-за угрозы национальной безопасности

В Литве депутаты Сейма предложили изменения в законодательство, которые должны ограничить влияние Московского патриархата на религиозные общины страны. Инициатива предусматривает новые условия государственного признания религиозных организаций и пересмотр прав на отдельные церковные здания. Об этом сообщает ELTA, пишет УНН.

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Авторами законопроектов стали представители оппозиционной партии «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» Аудронюс Ажубалис и Арвидас Анушаускас. Они предлагают не предоставлять государственное признание религиозным организациям, административные центры которых связаны с субъектами, находящимися под международными санкциями, или деятельность которых угрожает национальной безопасности.

По словам депутатов, необходимость таких изменений подтверждают выводы литовской разведки. В отчёте за 2026 год Департамент государственной безопасности предупредил, что Московский патриархат сохраняет значительное влияние на подчинённые ему епархии за рубежом, в частности в Литве.

Что изменится для религиозных общин

Когда административное подчинение религиозной организации даёт Кремлю возможность влиять на литовское общество, это становится не только церковным вопросом, но и вопросом национальной безопасности – заявил Ажубалис.

Законопроекты также предусматривают определение религиозного центра Вселенского Константинопольского патриархата в Литве представителем литовской православной общины. Отдельно предлагается создать правовые основания для передачи Литовскому экзархату ряда исторических православных храмов и монастырей, в частности в Вильнюсе.

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Кроме того, депутаты предлагают урегулировать вопрос собственности нескольких мечетей, передав их духовному центру литовских мусульман-суннитов. Решения относительно конкретных объектов будут принимать Сейм или правительство.

В случае принятия законодательных изменений они должны вступить в силу 1 января 2027 года. До этого времени литовские власти должны будут подготовить необходимые решения для их реализации.

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