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Країни Балтії наполягають на забороні транзиту російського зерна через ЄС - журналіст

Київ • УНН

 • 6292 перегляди

Прем’єри Естонії та Латвії й президент Литви закликали ЄС заборонити транзит російського зерна. Питання розглянуть наступного тижня.

Країни Балтії наполягають на забороні транзиту російського зерна через ЄС - журналіст
Фото ілюстративне

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс і президент Литви Ґітанас Науседа надіслали спільного листа президенту Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо заборони транзиту російського зерна через територію Євросоюзу. Про це йдеться у спільному листі лідерів країн, передає УНН

Деталі 

Як зазначається у листі, росія цілеспрямовано атакує українські порти, цивільні судна, залізниці, потяги та ключові торговельні маршрути. Вказується, що наносячи удари по інфраструктурі, яка дозволяє Україні експортувати та підтримувати свою економіку, росія робить українську торгівлю значно складнішою, дорожчою та менш безпечною, водночас москва продовжує прагнути отримати доступ до міжнародних ринків та збільшити свої доходи.

"Ситуація в Чорному морі викликає особливе занепокоєння. Атаки росії серйозно порушили постачання зерна на світові ринки. Підриваючи здатність України експортувати зерно, росія активно шукає альтернативні маршрути для власного експорту зерна через ЄС, зокрема через Балтійське море", - йдеться у листі. 

Лідери країн наголошують, що ЄС не повинен ставати каналом, через який росія компенсує економічні наслідки власної агресії.

"Навмисне підривання здатності України вести торгівлю при одночасному перенаправленні власного експорту через ЄС з метою отримання прибутку є неприпустимим. Ми не повинні дозволяти росії використовувати нашу інфраструктуру та внутрішній ринок для реалізації цієї стратегії. Ми також маємо запобігти експорту через ЄС зерна, викраденого росією з тимчасово окупованих українських територій. В якості невідкладного заходу ЄС повинен заборонити транзит російського зерна через територію ЄС та посилити економічні заходи, які накладають суттєві витрати на здатність росії підтримувати свої військові дії. Крім того, вирішальне значення мають заходи, що підтримують Україну, зокрема посилення "Коридорів солідарності" між ЄС та Україною", - вказується у листі. 

Зазначається, що питання планують порушити на засіданні Європейської ради наступного тижня.

Нагадаємо 

Посли ЄС схвалили нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та 77 депутатів Держдуми рф, обраних від окупованих територій України, а також продовжили обмеження за застосування хімічної зброї. 

Павло Башинський

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