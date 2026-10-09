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Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист

Киев • УНН

 • 4326 просмотра

Премьеры Эстонии и Латвии и президент Литвы призвали ЕС запретить транзит российского зерна. Вопрос рассмотрят на следующей неделе.

Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист
Фото иллюстративное

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо президенту Евросовета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен относительно запрета транзита российского зерна через территорию Евросоюза. Об этом говорится в совместном письме лидеров стран, передает УНН

Детали 

Как отмечается в письме, Россия целенаправленно атакует украинские порты, гражданские суда, железные дороги, поезда и ключевые торговые маршруты. Указывается, что, нанося удары по инфраструктуре, которая позволяет Украине экспортировать продукцию и поддерживать свою экономику, Россия делает украинскую торговлю значительно более сложной, дорогой и менее безопасной, в то же время Москва продолжает стремиться получить доступ к международным рынкам и увеличить свои доходы.

"Ситуация в Черном море вызывает особую обеспокоенность. Атаки России серьезно нарушили поставки зерна на мировые рынки. Подрывая способность Украины экспортировать зерно, Россия активно ищет альтернативные маршруты для собственного экспорта зерна через ЕС, в частности через Балтийское море", — говорится в письме. 

Лидеры стран подчеркивают, что ЕС не должен становиться каналом, через который Россия компенсирует экономические последствия собственной агрессии.

"Преднамеренный подрыв способности Украины вести торговлю при одновременном перенаправлении собственного экспорта через ЕС с целью получения прибыли недопустим. Мы не должны позволять России использовать нашу инфраструктуру и внутренний рынок для реализации этой стратегии. Мы также должны предотвратить экспорт через ЕС зерна, украденного Россией с временно оккупированных украинских территорий. В качестве неотложной меры ЕС должен запретить транзит российского зерна через территорию ЕС и усилить экономические меры, которые создают существенные издержки для способности России поддерживать свои военные действия. Кроме того, решающее значение имеют меры, поддерживающие Украину, в частности усиление "Коридоров солидарности" между ЕС и Украиной", — указывается в письме. 

Отмечается, что этот вопрос планируют поднять на заседании Европейского совета на следующей неделе.

Напомним 

Послы ЕС одобрили новые санкции против российского военно-промышленного комплекса и 77 депутатов Госдумы РФ, избранных от оккупированных территорий Украины, а также продлили ограничения за применение химического оружия. 

Павел Башинский

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