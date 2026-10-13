П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти

Німеччина долучилася до Фонду підтримки транспорту України (Ukraine Transport Support Fund, UTSF), оголосивши про внесок у розмірі 1 млн євро. Про це 13 жовтня повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає УНН.

Наразі, враховуючи дотації офіційного Берліну, загальний обсяг заявленого фінансування від п'яти країн-партнерів досяг 4,1 млн євро. Кошти планують спрямувати на відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури, закупівлю локомотивів і спеціальної техніки, а також модернізацію автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом.

Деталі

Німеччина стала п'ятою країною, яка оголосила про фінансування Фонду підтримки транспорту України. Раніше внески заявили Швеція, Норвегія, Литва та Естонія. До приєднання Німеччини сукупний обсяг фінансових зобов'язань становив 3,1 млн євро.

У профільному українському міністерстві сподіваються, що залучені кошти мають забезпечити запуск перших практичних проєктів фонду та перевірку механізму міжнародної допомоги транспортній галузі України. Йдеться про повний цикл реалізації проєктів: від визначення українською стороною найбільш нагальних потреб до проведення закупівель, укладання контрактів із постачальниками та передачі необхідного обладнання транспортним підприємствам.

На початковому етапі особливу увагу приділятимуть ефективності процедур і швидкості постачання допомоги. Результати перших проєктів мають продемонструвати, наскільки оперативно фонд зможе реагувати на пошкодження транспортної інфраструктури внаслідок російських атак.

На що спрямують фінансування від країн-партнерів

Серед першочергових потреб України - закупівля локомотивів для залізничної галузі, спеціалізованої техніки для відновлення пошкоджених транспортних об'єктів, а також обладнання для функціонування електронної черги на 11 автомобільних пунктах пропуску на кордоні з державами ЄС.

Потреба в додатковому залізничному рухомому складі та ремонтній техніці залишається актуальною через систематичні російські удари по транспортній інфраструктурі. Вони завдають матеріальних збитків та ускладнюють пасажирські та вантажні перевезення, зокрема транспортування продукції українських підприємств на зовнішні ринки.

Окремим напрямом стане вдосконалення роботи автомобільних пунктів пропуску. Встановлення необхідного обладнання для електронної черги має сприяти впорядкуванню руху транспорту та підвищенню ефективності прикордонної логістики.

Як працюватиме Фонд підтримки транспорту України

Головна особливість цього фонду - механізм фінансування, який передбачає надання міжнародної допомоги на грантовій основі. При цьому пріоритетність проєктів визначатиме безпосередньо українська сторона, виходячи з поточного стану транспортної інфраструктури та найбільш нагальних потреб галузі. Організацію закупівель, своєю чергою, здійснюватиме Центральне агентство управління проєктами Литви (CPVA). Саме воно відповідатиме за укладання договорів із постачальниками та безпосередню оплату необхідної техніки й обладнання.

Такий підхід покликаний забезпечити прозорість використання міжнародного фінансування та створити механізм цільової допомоги українським транспортним підприємствам.

Чому його планують розширювати

За словами Миколи Калашника, необхідність створення ефективного механізму транспортної допомоги зумовлена постійними російськими атаками, внаслідок яких щодня виникають нові потреби у відновленні інфраструктури.

"Російські атаки створюють нові потреби щодня. Тому наше завдання — налагодити механізм, який допоможе оперативно забезпечувати транспортну галузь необхідною технікою й обладнанням. Перші проєкти дадуть основу для подальшого розширення Фонду та залучення нових партнерів", — зазначив очільник профільного міністерства.

Очікується, що реалізація початкових проєктів дозволить оцінити практичну ефективність фонду, виявити можливі проблеми під час закупівель та постачання обладнання, а також удосконалити процедури міжнародної співпраці. У перспективі це має створити передумови для збільшення обсягів фінансування та залучення додаткових держав-донорів.

Контекст

Фонд підтримки транспорту України започаткували у лютому 2026 року за участю міжнародних партнерів та Міжнародного транспортного форуму (ITF). Його основним завданням є залучення фінансових ресурсів для відновлення української транспортної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань унаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Перші фінансові зобов'язання країн-партнерів оголосили у червні 2026 року. Нинішнє приєднання Німеччини стало наступним кроком у розширенні міжнародної підтримки української транспортної галузі.