У Польщі заявили, що калінінград став слабким місцем росії, а кремль реагує істерично на дії НАТО

росія дедалі частіше погрожує НАТО ядерною зброєю через побоювання щодо безпеки калінінградської області. У кремлі розуміють вразливість свого анклаву, заявив аналітик Польського інституту міжнародних відносин Лукаш Кулеса в коментарі LRT, пише УНН.

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росіяни реагують, я б сказав, істерично, бо розуміють, що калінінград – одне з їхніх слабких місць – наголосив експерт.

Раніше Польща посилила кордон із калінінградською областю протитанковими укріпленнями, а Литва встановила так звані "зуби дракона".

Чи готова росія застосувати ядерну зброю

Експерти вважають, що москва використовує ядерні погрози переважно для залякування Заходу та послаблення підтримки України.

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Колишній керівник ядерної політики НАТО Джим Стокс оцінює ризик ядерного удару як дуже низький, хоча повністю його не виключає.

Водночас Кулеса запропонував проводити навчальні польоти французьких літаків, здатних нести ядерну зброю, над країнами Балтії та Польщею, але без самих боєзарядів.

Литва залучить армію для посилення кордону з калінінградською областю рф