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У Польщі заявили, що калінінград став слабким місцем росії, а кремль реагує істерично на дії НАТО

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Польський аналітик заявив, що кремль істерично реагує на вразливість калінінграда. Ядерні погрози рф назвали переважно інструментом залякування Заходу.

У Польщі заявили, що калінінград став слабким місцем росії, а кремль реагує істерично на дії НАТО

росія дедалі частіше погрожує НАТО ядерною зброєю через побоювання щодо безпеки калінінградської області. У кремлі розуміють вразливість свого анклаву, заявив аналітик Польського інституту міжнародних відносин Лукаш Кулеса в коментарі LRT, пише УНН.

Деталі

росіяни реагують, я б сказав, істерично, бо розуміють, що калінінград – одне з їхніх слабких місць

– наголосив експерт.

Раніше Польща посилила кордон із калінінградською областю протитанковими укріпленнями, а Литва встановила так звані "зуби дракона".

Чи готова росія застосувати ядерну зброю

Експерти вважають, що москва використовує ядерні погрози переважно для залякування Заходу та послаблення підтримки України.

НАТО намагається знизити напруженість із росією перед масштабними ядерними навчаннями в Європі09.10.26, 00:55 • 3826 переглядiв

Колишній керівник ядерної політики НАТО Джим Стокс оцінює ризик ядерного удару як дуже низький, хоча повністю його не виключає.

Водночас Кулеса запропонував проводити навчальні польоти французьких літаків, здатних нести ядерну зброю, над країнами Балтії та Польщею, але без самих боєзарядів.

Литва залучить армію для посилення кордону з калінінградською областю рф08.10.26, 00:42 • 5110 переглядiв

Степан Гафтко

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Ядерна зброя
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Калінінградська область
НАТО
Литва
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Польща