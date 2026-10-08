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The Washington Post

Литва залучить армію для посилення кордону з калінінградською областю рф

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Литва планує тимчасово залучити до 100 військових для допомоги прикордонникам біля калінінграда. Рішення назвали превентивним через можливу мобілізацію в рф.

Литва залучить армію для посилення кордону з калінінградською областю рф

Міністр внутрішніх справ Мартинас Кателінас звернувся до міністра оборони країни з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам для захисту кордону Литви з калінінградською областю рф. Про це повідомляє LRT, інформує УНН.

Деталі

За словами урядовця, станом на зараз ситуація на литовському кордоні спокійна, а залучення військових є превентивним рішенням.

Це превентивна дія, враховуючи кілька факторів - вчорашній епізод на латвійському кордоні та водночас через загальнодоступну інформацію про можливу мобілізацію в росії, куди ті, хто дійсно не хоче бути мобілізованим, можуть спробувати незаконно потрапити

- сказав Кателінас.

У свою чергу міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив, що наказ буде виконано негайно, і армія допомагатиме прикордонникам протягом кількох тижнів.

"Я доручив військовим та штабу оборони надати запитувані можливості, посилити прикордонні патрулі поблизу калінінграда - планується розгорнути до 100 солдатів, просто для забезпечення безпеки нашого кордону. ... На білоруському кордоні також є фізичний бар'єр - паркан, ... тоді як поблизу калінінграда у нас немає фізичних бар'єрів", - сказав Каунас.

Нагадаємо

Сейм Литви в першому читанні підтримав скасування заборони на ядерну зброю.

Українцям у Литві продовжили тимчасовий захист до 2028 року, але є виняток07.10.26, 16:28 • 3308 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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