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Сейм Литви підтримав скасування конституційної заборони на ядерну зброю

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Сейм Литви у першому читанні схвалив скасування заборони на зброю масового знищення. Остаточне голосування заплановане на 12 січня.

Сейм Литви підтримав скасування конституційної заборони на ядерну зброю

Сейм Литви в першому читанні підтримав скасування заборони на ядерну зброю. Про це повідомляє LRT, передає УНН.

Деталі

Сейм у першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка передбачає, що в основному законі країни більше не буде заборони на перебування зброї масового знищення на території країни.

За ініціативу проголосували 106 депутатів, проти - 18, ще шестеро утрималися.

Водночас друге і остаточне голосування може відбутися не раніше ніж через три місяці, після чого поправку, як і під час цього голосування, мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141.

Голова парламенту Юозас Олекас заявляв, що остаточне ухвалення заплановано на 12 січня наступного року. Він заявив журналістам, що скасування заборони підвищує стійкість країни та має стримуючий ефект.

Важливість стримування підкреслив і міністр оборони Роберт Каунас. За його словами, завдання політиків - надати всі можливі інструменти для забезпечення безпеки країни.

У відповідь речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що "розміщення бази НАТО та ядерної зброї в Литві стане ще одним етапом у нагнітанні напруженості". Він додав, що кремль "буде змушений вжити заходів".

Прем'єр Литви заявив, що доказів "підготовки росії до чогось" немає попри попередження29.09.26, 14:06 • 5075 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Володимир Путін
НАТО
Литва