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Прем'єр Литви заявив, що доказів "підготовки росії до чогось" немає попри попередження

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Прем’єр Литви заявив, що розвідка не має доказів підготовки росії "до чогось". Водночас йде нарощування оборонного потенціалу союзників.

Прем'єр Литви заявив, що доказів "підготовки росії до чогось" немає попри попередження
Фото: LRT

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс висловився після нещодавніх попереджень з боку деяких європейських країн про потенційну загрозу, заявивши, що немає жодних доказів того, що росія "готується". Про це він сказав на спільній з Генсеком НАТО Марком Рютте пресконференції 29 вересня, пише УНН.

Деталі

"Звичайно, росія прагне посіяти страх, щоб посіяти розкол серед наших спільнот. Але їй це не вдасться. Ми не тремтимо. Ми не трясемося. Ми робимо те, що має бути зроблено", - зазначив прем'єр Литви.

З його слів, "ми значно інвестуємо, у наш військовий потенціал, у наш оборонний потенціал, і ми продовжуватимемо".

"Звичайно, було зроблено багато публічних заяв, і я думаю, що вже добре відомо, що ми можемо публічно бачити, що хтось завжди наголошує на ризиках. Можна намагатися говорити про це, але я думаю, що ми робимо більше, ніж видно публічно. Ми інвестуємо. Ми готуємось. Ми підготовлюємося", - вказав він.

"Ми працюємо з суспільством, заспокоюємо його. Я думаю, що обов'язково потрібно сказати, чи існує загроза для суспільства, але не можна перебільшувати і казати, що щось станеться найближчими місяцями чи тижнями. Я також звертався до Генерального секретаря, чи є якісь реальні докази того, що розвідувальні служби надають інформацію про те, що росія готується до чогось, але насправді їх немає. Тож я маю на увазі, що ризик залишається, але він не коливається, не збільшується чи зменшується. Тому я думаю, що ми повинні спокійно виконувати свою роботу, і ми це робимо, і я думаю, що наша єдність залишиться, і ми розуміємо, що ця єдність робить нас сильними", - зазначив Сінкявічюс.

"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України29.09.26, 13:29 • 5276 переглядiв

Доповнення

Представники данської розвідки днями попередили, що росія може розпочати "обмежений" військовий напад на члена НАТО в найближчі місяці, заявивши, що кремль, схоже, більш готовий ризикувати після понад 4,5 років війни проти України.

Служба оборонної розвідки Данії (DDIS) у четвер визначила "низький, але зростаючий ризик" того, що росія може завдати ізольованих ударів далекобійною зброєю по інфраструктурі, яка має вирішальне значення для підтримки України.

Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії24.09.26, 14:26 • 4308 переглядiв

Юлія Шрамко

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