Прем'єр Литви заявив, що доказів "підготовки росії до чогось" немає попри попередження

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Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс висловився після нещодавніх попереджень з боку деяких європейських країн про потенційну загрозу, заявивши, що немає жодних доказів того, що росія "готується". Про це він сказав на спільній з Генсеком НАТО Марком Рютте пресконференції 29 вересня, пише УНН.

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"Звичайно, росія прагне посіяти страх, щоб посіяти розкол серед наших спільнот. Але їй це не вдасться. Ми не тремтимо. Ми не трясемося. Ми робимо те, що має бути зроблено", - зазначив прем'єр Литви.

З його слів, "ми значно інвестуємо, у наш військовий потенціал, у наш оборонний потенціал, і ми продовжуватимемо".

"Звичайно, було зроблено багато публічних заяв, і я думаю, що вже добре відомо, що ми можемо публічно бачити, що хтось завжди наголошує на ризиках. Можна намагатися говорити про це, але я думаю, що ми робимо більше, ніж видно публічно. Ми інвестуємо. Ми готуємось. Ми підготовлюємося", - вказав він.

"Ми працюємо з суспільством, заспокоюємо його. Я думаю, що обов'язково потрібно сказати, чи існує загроза для суспільства, але не можна перебільшувати і казати, що щось станеться найближчими місяцями чи тижнями. Я також звертався до Генерального секретаря, чи є якісь реальні докази того, що розвідувальні служби надають інформацію про те, що росія готується до чогось, але насправді їх немає. Тож я маю на увазі, що ризик залишається, але він не коливається, не збільшується чи зменшується. Тому я думаю, що ми повинні спокійно виконувати свою роботу, і ми це робимо, і я думаю, що наша єдність залишиться, і ми розуміємо, що ця єдність робить нас сильними", - зазначив Сінкявічюс.

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Доповнення

Представники данської розвідки днями попередили, що росія може розпочати "обмежений" військовий напад на члена НАТО в найближчі місяці, заявивши, що кремль, схоже, більш готовий ризикувати після понад 4,5 років війни проти України.

Служба оборонної розвідки Данії (DDIS) у четвер визначила "низький, але зростаючий ризик" того, що росія може завдати ізольованих ударів далекобійною зброєю по інфраструктурі, яка має вирішальне значення для підтримки України.

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