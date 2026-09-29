Премьер Литвы заявил, что доказательств "подготовки россии к чему-то" нет, несмотря на предупреждения

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Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс высказался после недавних предупреждений со стороны некоторых европейских стран о потенциальной угрозе, заявив, что нет никаких доказательств того, что россия "готовится". Об этом он сказал на совместной с Генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции 29 сентября, пишет УНН.

Детали

"Конечно, россия стремится посеять страх, чтобы посеять раскол среди наших сообществ. Но ей это не удастся. Мы не дрожим. Мы не трясёмся. Мы делаем то, что должно быть сделано", - отметил премьер Литвы.

По его словам, "мы значительно инвестируем, в наш военный потенциал, в наш оборонный потенциал, и мы будем продолжать".

"Конечно, было сделано много публичных заявлений, и я думаю, что уже хорошо известно, что мы можем публично видеть, что кто-то всегда подчёркивает риски. Можно пытаться говорить об этом, но я думаю, что мы делаем больше, чем видно публично. Мы инвестируем. Мы готовимся. Мы подготавливаемся", - указал он.

"Мы работаем с обществом, успокаиваем его. Я думаю, что обязательно нужно сказать, существует ли угроза для общества, но нельзя преувеличивать и говорить, что что-то произойдёт в ближайшие месяцы или недели. Я также обращался к Генеральному секретарю с вопросом, есть ли какие-то реальные доказательства того, что разведывательные службы предоставляют информацию о том, что россия готовится к чему-то, но на самом деле их нет. Поэтому я имею в виду, что риск остаётся, но он не колеблется, не увеличивается и не уменьшается. Поэтому я думаю, что мы должны спокойно выполнять свою работу, и мы это делаем, и я думаю, что наше единство сохранится, и мы понимаем, что это единство делает нас сильными", - отметил Синкявичюс.

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Дополнение

Представители датской разведки несколько дней назад предупредили, что россия может начать "ограниченное" военное нападение на члена НАТО в ближайшие месяцы, заявив, что кремль, по-видимому, больше готов рисковать после более чем 4,5 лет войны против Украины.

Служба военной разведки Дании (DDIS) в четверг определила "низкий, но растущий риск" того, что россия может нанести изолированные удары дальнобойным оружием по инфраструктуре, имеющей решающее значение для поддержки Украины.

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