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Сейм Литвы поддержал отмену конституционного запрета на ядерное оружие

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Сейм Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на оружие массового уничтожения. Окончательное голосование запланировано на 12 января.

Сейм Литвы поддержал отмену конституционного запрета на ядерное оружие

Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену запрета на ядерное оружие. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Подробности

Сейм в первом чтении поддержал поправку к Конституции, предусматривающую, что в основном законе страны больше не будет запрета на нахождение оружия массового уничтожения на территории страны.

За инициативу проголосовали 106 депутатов, против — 18, еще шестеро воздержались.

В то же время второе и окончательное голосование может состояться не ранее чем через три месяца, после чего поправку, как и во время этого голосования, должны поддержать не менее 94 депутатов из 141.

Председатель парламента Юозас Олекас заявлял, что окончательное принятие запланировано на 12 января следующего года. Он заявил журналистам, что отмена запрета повышает устойчивость страны и имеет сдерживающий эффект.

Важность сдерживания подчеркнул и министр обороны Роберт Каунас. По его словам, задача политиков — предоставить все возможные инструменты для обеспечения безопасности страны.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что "размещение базы НАТО и ядерного оружия в Литве станет еще одним этапом в нагнетании напряженности". Он добавил, что кремль "будет вынужден принять меры".

Премьер Литвы заявил, что доказательств "подготовки россии к чему-то" нет, несмотря на предупреждения29.09.26, 14:06 • 5075 просмотров

Евгений Устименко

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Ядерное оружие
Владимир Путин
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Литва