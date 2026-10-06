Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену запрета на ядерное оружие. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

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Сейм в первом чтении поддержал поправку к Конституции, предусматривающую, что в основном законе страны больше не будет запрета на нахождение оружия массового уничтожения на территории страны.

За инициативу проголосовали 106 депутатов, против — 18, еще шестеро воздержались.

В то же время второе и окончательное голосование может состояться не ранее чем через три месяца, после чего поправку, как и во время этого голосования, должны поддержать не менее 94 депутатов из 141.

Председатель парламента Юозас Олекас заявлял, что окончательное принятие запланировано на 12 января следующего года. Он заявил журналистам, что отмена запрета повышает устойчивость страны и имеет сдерживающий эффект.

Важность сдерживания подчеркнул и министр обороны Роберт Каунас. По его словам, задача политиков — предоставить все возможные инструменты для обеспечения безопасности страны.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что "размещение базы НАТО и ядерного оружия в Литве станет еще одним этапом в нагнетании напряженности". Он добавил, что кремль "будет вынужден принять меры".

Премьер Литвы заявил, что доказательств "подготовки россии к чему-то" нет, несмотря на предупреждения