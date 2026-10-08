Литва привлечёт армию для усиления границы с Калининградской областью РФ

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас обратился к министру обороны страны с просьбой привлечь армию для помощи пограничникам в защите границы Литвы с Калининградской областью РФ. Об этом сообщает LRT, информирует УНН.

Детали

По словам чиновника, сейчас ситуация на литовской границе спокойная, а привлечение военнослужащих является превентивным решением.

Это превентивная мера с учетом нескольких факторов — вчерашнего инцидента на латвийской границе, а также общедоступной информации о возможной мобилизации в России, куда те, кто действительно не хочет быть мобилизованным, могут попытаться незаконно попасть — сказал Кателинас.

В свою очередь министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что приказ будет выполнен немедленно, и армия будет помогать пограничникам в течение нескольких недель.

"Я поручил военным и штабу обороны предоставить запрошенные возможности, усилить пограничные патрули вблизи Калининграда — планируется развернуть до 100 солдат, исключительно для обеспечения безопасности нашей границы. ... На белорусской границе также есть физический барьер — забор, ... тогда как вблизи Калининграда у нас нет физических барьеров", — сказал Каунас.

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