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НАТО намагається знизити напруженість із росією перед масштабними ядерними навчаннями в Європі

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Навчання Steadfast Noon відбудуться 13–23 жовтня за участю 17 країн НАТО. Альянс запевняє, що бойову ядерну зброю не застосовуватимуть.

НАТО намагається знизити напруженість із росією перед масштабними ядерними навчаннями в Європі

НАТО готується до щорічних ядерних навчань Steadfast Noon, які пройдуть в Італії з 13 по 23 жовтня за участю 17 країн Альянсу. Водночас у Брюсселі намагаються знизити напруженість у відносинах із москвою та запевняють, що маневри не становлять загрози для росії, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Директорка з питань ядерної політики НАТО Нассіма Барроуз наголосила, що навчання проводять щороку, а їхня головна мета – перевірити готовність союзних сил та безпеку ядерного потенціалу Альянсу.

Ми робимо це щороку, і це також чіткий сигнал для таких країн, як росія, що немає потреби хвилюватися. Це передбачувано, і немає причин для неправильного тлумачення

– заявила вона.

У НАТО розповіли про ядерні погрози москви

Напруженість між Альянсом і росією посилилася після серпневих навчань НАТО поблизу Калінінградської області. За даними Politico, москва надіслала Альянсу листа з погрозами ударів по території союзників, зокрема із застосуванням ядерної зброї. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно засудив ці погрози.

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Високопосадовець НАТО на умовах анонімності зазначив, що Альянс прагне зберегти спокій, попри дії російської сторони, яка продовжує посилювати напруженість.

Під час Steadfast Noon військові відпрацьовуватимуть різні сценарії – від імітації бойової тривоги до польотів авіації. До маневрів залучать літаки подвійного призначення та наземний персонал, який тренуватиметься обслуговувати, заправляти й готувати літаки до виконання завдань.

У НАТО окремо наголосили, що бойову ядерну зброю під час навчань не використовуватимуть.

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Степан Гафтко

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