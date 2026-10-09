НАТО намагається знизити напруженість із росією перед масштабними ядерними навчаннями в Європі
Київ • УНН
Навчання Steadfast Noon відбудуться 13–23 жовтня за участю 17 країн НАТО. Альянс запевняє, що бойову ядерну зброю не застосовуватимуть.
НАТО готується до щорічних ядерних навчань Steadfast Noon, які пройдуть в Італії з 13 по 23 жовтня за участю 17 країн Альянсу. Водночас у Брюсселі намагаються знизити напруженість у відносинах із москвою та запевняють, що маневри не становлять загрози для росії, повідомляє Politico, пише УНН.
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Директорка з питань ядерної політики НАТО Нассіма Барроуз наголосила, що навчання проводять щороку, а їхня головна мета – перевірити готовність союзних сил та безпеку ядерного потенціалу Альянсу.
Ми робимо це щороку, і це також чіткий сигнал для таких країн, як росія, що немає потреби хвилюватися. Це передбачувано, і немає причин для неправильного тлумачення
У НАТО розповіли про ядерні погрози москви
Напруженість між Альянсом і росією посилилася після серпневих навчань НАТО поблизу Калінінградської області. За даними Politico, москва надіслала Альянсу листа з погрозами ударів по території союзників, зокрема із застосуванням ядерної зброї. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно засудив ці погрози.
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Високопосадовець НАТО на умовах анонімності зазначив, що Альянс прагне зберегти спокій, попри дії російської сторони, яка продовжує посилювати напруженість.
Під час Steadfast Noon військові відпрацьовуватимуть різні сценарії – від імітації бойової тривоги до польотів авіації. До маневрів залучать літаки подвійного призначення та наземний персонал, який тренуватиметься обслуговувати, заправляти й готувати літаки до виконання завдань.
У НАТО окремо наголосили, що бойову ядерну зброю під час навчань не використовуватимуть.
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