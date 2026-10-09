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НАТО пытается снизить напряжённость с Россией перед масштабными ядерными учениями в Европе

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Учения Steadfast Noon пройдут 13–23 октября с участием 17 стран НАТО. Альянс заверяет, что боевое ядерное оружие применяться не будет.

НАТО пытается снизить напряжённость с Россией перед масштабными ядерными учениями в Европе

НАТО готовится к ежегодным ядерным учениям Steadfast Noon, которые пройдут в Италии с 13 по 23 октября с участием 17 стран Альянса. В то же время в Брюсселе пытаются снизить напряжённость в отношениях с москвой и заверяют, что манёвры не представляют угрозы для россии, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Директор по вопросам ядерной политики НАТО Нассима Барроуз подчеркнула, что учения проводятся ежегодно, а их главная цель — проверить готовность союзных сил и безопасность ядерного потенциала Альянса.

Мы делаем это каждый год, и это также чёткий сигнал для таких стран, как россия, что нет необходимости беспокоиться. Это предсказуемо, и нет причин для неправильного толкования

— заявила она.

В НАТО рассказали о ядерных угрозах москвы

Напряжённость между Альянсом и россией усилилась после августовских учений НАТО вблизи Калининградской области. По данным Politico, москва направила Альянсу письмо с угрозами нанесения ударов по территории союзников, в том числе с применением ядерного оружия. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично осудил эти угрозы.

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Высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности отметил, что Альянс стремится сохранить спокойствие, несмотря на действия российской стороны, которая продолжает усиливать напряжённость.

Во время Steadfast Noon военнослужащие будут отрабатывать различные сценарии — от имитации боевой тревоги до полётов авиации. В манёврах задействуют самолёты двойного назначения и наземный персонал, который будет тренироваться обслуживать, заправлять и готовить самолёты к выполнению задач.

В НАТО отдельно подчеркнули, что боевое ядерное оружие во время учений использоваться не будет.

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Степан Гафтко

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