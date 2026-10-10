В Польше заявили, что Калининград стал слабым местом России, а Кремль истерично реагирует на действия НАТО
Киев • УНН
Польский аналитик заявил, что Кремль истерично реагирует на уязвимость Калининграда. Ядерные угрозы РФ назвали преимущественно инструментом запугивания Запада.
Россия всё чаще угрожает НАТО ядерным оружием из-за опасений по поводу безопасности Калининградской области. В Кремле понимают уязвимость своего анклава, заявил аналитик Польского института международных отношений Лукаш Кулеса в комментарии LRT, пишет УНН.
Детали
Россияне реагируют, я бы сказал, истерично, потому что понимают, что Калининград — одно из их слабых мест
Ранее Польша усилила границу с Калининградской областью противотанковыми укреплениями, а Литва установила так называемые "зубы дракона".
Готова ли Россия применить ядерное оружие
Эксперты считают, что Москва использует ядерные угрозы преимущественно для запугивания Запада и ослабления поддержки Украины.
НАТО пытается снизить напряжённость с Россией перед масштабными ядерными учениями в Европе09.10.26, 00:55 • 3826 просмотров
Бывший руководитель ядерной политики НАТО Джим Стокс оценивает риск ядерного удара как очень низкий, хотя полностью его не исключает.
В то же время Кулеса предложил проводить учебные полёты французских самолётов, способных нести ядерное оружие, над странами Балтии и Польшей, но без самих боезарядов.
Литва привлечёт армию для усиления границы с Калининградской областью РФ08.10.26, 00:42 • 5110 просмотров