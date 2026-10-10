В Польше заявили, что Калининград стал слабым местом России, а Кремль истерично реагирует на действия НАТО

Россия всё чаще угрожает НАТО ядерным оружием из-за опасений по поводу безопасности Калининградской области. В Кремле понимают уязвимость своего анклава, заявил аналитик Польского института международных отношений Лукаш Кулеса в комментарии LRT, пишет УНН.

Детали

Россияне реагируют, я бы сказал, истерично, потому что понимают, что Калининград — одно из их слабых мест — подчеркнул эксперт.

Ранее Польша усилила границу с Калининградской областью противотанковыми укреплениями, а Литва установила так называемые "зубы дракона".

Готова ли Россия применить ядерное оружие

Эксперты считают, что Москва использует ядерные угрозы преимущественно для запугивания Запада и ослабления поддержки Украины.

НАТО пытается снизить напряжённость с Россией перед масштабными ядерными учениями в Европе

Бывший руководитель ядерной политики НАТО Джим Стокс оценивает риск ядерного удара как очень низкий, хотя полностью его не исключает.

В то же время Кулеса предложил проводить учебные полёты французских самолётов, способных нести ядерное оружие, над странами Балтии и Польшей, но без самих боезарядов.

Литва привлечёт армию для усиления границы с Калининградской областью РФ