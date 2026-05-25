Под Киевом перезахоронили лидера ОУН Мельника и его жену

Киев • УНН

 • 636 просмотра

На военном кладбище перезахоронили прах Андрея Мельника и его жены. В церемонии приняли участие Владимир Зеленский и Кирилл Буданов.

Под Киевом перезахоронили лидера ОУН Мельника и его жену

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник, сообщили в правительственном Центре стратегических коммуникаций в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как отметил нардеп Ростислав Тистык, "перезахоронение праха лидера ОУН, полковника Армии УНР Андрея Мельника и его супруги Софии на Национальном военном мемориальном кладбище завершено".

"Это первый сверхважный шаг в процессе создания Пантеона выдающихся украинцев - как символа многовековой борьбы за свободу и независимость Украины. Уже готовятся подобные решения и в отношении полковника Евгения Коновальца и других знаковых исторических фигур, которые посвятили свою жизнь борьбе за Украину и, наконец, смогут обрести покой на родной земле, за которую так героически боролись при жизни", - указал нардеп в соцсетях.

Как видно на кадрах с места события, обнародованных в сети, Президент Владимир Зеленский и руководитель ГУР Кирилл Буданов приняли участие в церемонии.

Напомним

На прошлой неделе прах лидера ОУН Андрея Мельника и его супруги привезли в Киев для почтения памяти.

Прах лидера ОУН Андрея Мельника и его жены вернули в Украину21.05.26, 14:25 • 3042 просмотра

23 мая в Киеве состоялось заупокойное богослужение по лидеру ОУН Андрею Мельнику и его супруге перед перезахоронением.

Их должны были перезахоронить в Пантеоне выдающихся украинцев на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.

Юлия Шрамко

