Под Киевом перезахоронили лидера ОУН Мельника и его жену
Киев • УНН
На военном кладбище перезахоронили прах Андрея Мельника и его жены. В церемонии приняли участие Владимир Зеленский и Кирилл Буданов.
На Национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник, сообщили в правительственном Центре стратегических коммуникаций в понедельник, пишет УНН.
Детали
Как отметил нардеп Ростислав Тистык, "перезахоронение праха лидера ОУН, полковника Армии УНР Андрея Мельника и его супруги Софии на Национальном военном мемориальном кладбище завершено".
"Это первый сверхважный шаг в процессе создания Пантеона выдающихся украинцев - как символа многовековой борьбы за свободу и независимость Украины. Уже готовятся подобные решения и в отношении полковника Евгения Коновальца и других знаковых исторических фигур, которые посвятили свою жизнь борьбе за Украину и, наконец, смогут обрести покой на родной земле, за которую так героически боролись при жизни", - указал нардеп в соцсетях.
Как видно на кадрах с места события, обнародованных в сети, Президент Владимир Зеленский и руководитель ГУР Кирилл Буданов приняли участие в церемонии.
Напомним
На прошлой неделе прах лидера ОУН Андрея Мельника и его супруги привезли в Киев для почтения памяти.
Прах лидера ОУН Андрея Мельника и его жены вернули в Украину21.05.26, 14:25 • 3042 просмотра
23 мая в Киеве состоялось заупокойное богослужение по лидеру ОУН Андрею Мельнику и его супруге перед перезахоронением.
Их должны были перезахоронить в Пантеоне выдающихся украинцев на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.