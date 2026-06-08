Его скоро выпишут - врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена, потерявшего сознание в матче против Украины

Врач национальной сборной Дании Мортен Боэсен сообщил, что капитан команды Кристиан Эриксен, потерявший сознание в матче против сборной Украины, сейчас находится в стабильном состоянии и скоро его выпишут из больницы. Об этом сообщает Датская федерация футбола, передает УНН.

Я разговаривал с Кристианом сегодня утром, и он чувствует себя хорошо. Он со своей семьей и в хорошем настроении. Ожидается, что его скоро выпишут и он сможет вернуться домой. Мы хорошо заботимся об игроках и персонале и поддерживаем с ними регулярную связь - сообщил врач сборной Мортен Боэсен.

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Вчера, 7 июня, товарищеский матч между сборной Дании и Украины был остановлен на 67-й минуте при счете 2:1 в пользу Дании из-за потери сознания капитаном Кристианом Эриксеном.

На 67-й минуте Эриксен схватился за грудную клетку, а затем рухнул на газон. В итоге игра была приостановлена на длительное время. К счастью, игрок пришел в сознание после помощи врачей, после чего его с поля забрала скорая.

Во время Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле в конце первого тайма матча стартового тура между сборными Дании и Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь. После этого он долго проходил реабилитацию и вернулся в профессиональный футбол, однако играет с кардиостимулятором.

Кристиан чувствует себя хорошо и сам ушел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы быстро установили с ним контакт. Сейчас он пройдет дополнительные обследования в больнице, чтобы установить причину инцидента. Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке - заявлял Боэсен в воскресенье.

После матча главный тренер сборной Дании Бриан Ример поблагодарил украинскую команду и болельщиков за реакцию на ситуацию.

Знаете, это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они себя повели. Я сейчас даже не о решении прекратить матч, а об их искреннем сочувствии. Об их мгновенной реакции в момент, когда вокруг Кристиана образовался защитный круг. О поведении всего стадиона. То, как они поддержали нас и с первой же секунды дали понять: "Мы готовы помочь всем, чем необходимо". Это свидетельствует об их высочайшем человеческом классе - сказал Ример.

Также главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что игроки и тренерский штаб были потрясены ситуацией.

Мы потрясены тем, что мы увидели. Вся наша команда и болельщики мысленно вместе с Эриксеном, с его семьей. Сочувствую болельщикам сборной Дании, которые пережили страшные минуты. В знак уважения к Кристиану было бы неуместно говорить о футболе. Когда произошел этот эпизод, ко мне подошел тренер Дании и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь – это высшая ценность. А все остальное второстепенно - сказал Мальдера.

Президент УАФ Андрей Шевченко выразил поддержку Кристиану Эриксену: "Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь - главная ценность. Жизнь важнее всего. Болельщики на трибунах и во всей Украине с тобой, Кристиан".

Футбольный матч Дания – Украина досрочно прекратили из-за инцидента с капитаном хозяев