Его скоро выпишут - врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена, потерявшего сознание в матче против Украины

$44.360.0251.640.03
ukenru
Эксклюзив
12:09 • 12716 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
11:47 • 18751 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
10:00 • 24090 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
09:59 • 13481 просмотра
Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
09:09 • 17823 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
08:20 • 17250 просмотра
Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасамиPhoto
8 июня, 06:25 • 24976 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 40663 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 64694 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 48124 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3м/с
95%
747мм
Популярные новости
Молдова начнет производство дронов-перехватчиков по технологиям Украины — Санду8 июня, 03:33 • 13713 просмотра
Израиль ответил на удар Ирана вопреки предостережениям Трампа8 июня, 05:56 • 16883 просмотра
Украина рассматривает изменение названия подразделения ССО после скандала с Польшей — СМИ07:59 • 12337 просмотра
В Косово партия Курти выиграла выборы, но без большинства для преодоления кризиса08:57 • 15462 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибкиPhoto09:04 • 27763 просмотра
публикации
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения12:29 • 10733 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
12:09 • 12741 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
Эксклюзив
11:47 • 18799 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию10:00 • 24132 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибкиPhoto09:04 • 28255 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Крым
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 38441 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 109535 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 152284 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 155406 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 187383 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Его скоро выпишут - врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена, потерявшего сознание в матче против Украины

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Состояние Кристиана Эриксена стабилизировалось после потери сознания в матче против Украины. Футболиста планируют выписать из больницы в ближайшее время.

Его скоро выпишут - врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена, потерявшего сознание в матче против Украины

Врач национальной сборной Дании Мортен Боэсен сообщил, что капитан команды Кристиан Эриксен, потерявший сознание в матче против сборной Украины, сейчас находится в стабильном состоянии и скоро его выпишут из больницы. Об этом сообщает Датская федерация футбола, передает УНН

Я разговаривал с Кристианом сегодня утром, и он чувствует себя хорошо. Он со своей семьей и в хорошем настроении. Ожидается, что его скоро выпишут и он сможет вернуться домой. Мы хорошо заботимся об игроках и персонале и поддерживаем с ними регулярную связь 

- сообщил врач сборной Мортен Боэсен. 

Дополнение

Вчера, 7 июня, товарищеский матч между сборной Дании и Украины был остановлен на 67-й минуте при счете 2:1 в пользу Дании из-за потери сознания капитаном Кристианом Эриксеном.

На 67-й минуте Эриксен схватился за грудную клетку, а затем рухнул на газон. В итоге игра была приостановлена на длительное время. К счастью, игрок пришел в сознание после помощи врачей, после чего его с поля забрала скорая.

Во время Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле в конце первого тайма матча стартового тура между сборными Дании и Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь. После этого он долго проходил реабилитацию и вернулся в профессиональный футбол, однако играет с кардиостимулятором.

Кристиан чувствует себя хорошо и сам ушел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы быстро установили с ним контакт. Сейчас он пройдет дополнительные обследования в больнице, чтобы установить причину инцидента. Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке 

- заявлял Боэсен в воскресенье. 

После матча главный тренер сборной Дании Бриан Ример поблагодарил украинскую команду и болельщиков за реакцию на ситуацию.

Знаете, это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они себя повели. Я сейчас даже не о решении прекратить матч, а об их искреннем сочувствии. Об их мгновенной реакции в момент, когда вокруг Кристиана образовался защитный круг. О поведении всего стадиона. То, как они поддержали нас и с первой же секунды дали понять: "Мы готовы помочь всем, чем необходимо". Это свидетельствует об их высочайшем человеческом классе 

- сказал Ример. 

Также главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что игроки и тренерский штаб были потрясены ситуацией. 

Мы потрясены тем, что мы увидели. Вся наша команда и болельщики мысленно вместе с Эриксеном, с его семьей. Сочувствую болельщикам сборной Дании, которые пережили страшные минуты. В знак уважения к Кристиану было бы неуместно говорить о футболе. Когда произошел этот эпизод, ко мне подошел тренер Дании и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь – это высшая ценность. А все остальное второстепенно 

- сказал Мальдера. 

Президент УАФ Андрей Шевченко выразил поддержку Кристиану Эриксену: "Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь - главная ценность. Жизнь важнее всего. Болельщики на трибунах и во всей Украине с тобой, Кристиан". 

Футбольный матч Дания – Украина досрочно прекратили из-за инцидента с капитаном хозяев07.06.26, 23:33 • 5154 просмотра

Павел Башинский

СпортЗдоровье
Война в Украине
Андрей Шевченко
Финляндия
Дания
Украина