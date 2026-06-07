Футбольный матч Дания – Украина досрочно прекратили из-за инцидента с капитаном хозяев

Контрольный матч между футбольными сборными Дании и Украины был досрочно прекращен из-за потери сознания капитаном хозяев Кристианом Эриксеном. Об этом сообщает УНН.

На 67-й минуте Эриксен схватился за грудную клетку, а затем рухнул на газон. В итоге игра была приостановлена на длительное время. К счастью, игрок пришел в сознание после помощи врачей, после чего его с поля забрала скорая.

Во время Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле в конце первого тайма матча стартового тура между сборными Дании и Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь. После этого он долго проходил реабилитацию и вернулся в профессиональный футбол, однако играет с кардиостимулятором.

Кристиан чувствует себя хорошо и сам ушел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы быстро установили с ним контакт. Сейчас он пройдет дополнительные обследования в больнице, чтобы установить причину инцидента. Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке