Игрок сборной Украины оставил подарок военному, который проспал визит футболистов

Дебютант национальной сборной Украины по футболу Александр Романчук оставил автограф одному из раненых защитников, который проспал визит игроков сборной Украины в госпиталь во Львове, передает УНН.

Как рассказали в УАФ, президент ассоциации Андрей Шевченко, игроки сборной и весь тренерский штаб посетили военный госпиталь во Львове, где национальная команда готовится к матчу против Дании.

Игроки пообщались с военными, которые проходят реабилитацию после ранений, а также передали помощь госпиталю.

Однако не обошлось без курьезов. Так, один военный проспал встречу с футболистами, о чем рассказал в Threads. Проснувшись, он увидел у своей кровати вымпел, подписанный одним из игроков команды, однако он не знал, кто оставил ему подарок.

Приходили в госпиталь футболисты из сборной Украины — я честно проспал. Когда проснулся, увидел возле себя вымпел с автографом и даже не знаю, кого благодарить. Дорогие тредчане, кто узнает подпись?

В комментарии под постом дебютант сборной Александр Романчук сообщил, что это он оставил вымпел военному.

Да, это мой, не хотел тревожить ваш сон, решил оставить возле вас. Спасибо вам за защиту и скорейшего выздоровления