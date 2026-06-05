Игрок сборной Украины оставил подарок военному, который проспал визит футболистов
Киев • УНН
Игроки сборной Украины посетили военный госпиталь во Львове. Александр Романчук оставил подписанный вымпел защитнику, который проспал визит команды.
Дебютант национальной сборной Украины по футболу Александр Романчук оставил автограф одному из раненых защитников, который проспал визит игроков сборной Украины в госпиталь во Львове, передает УНН.
Детали
Как рассказали в УАФ, президент ассоциации Андрей Шевченко, игроки сборной и весь тренерский штаб посетили военный госпиталь во Львове, где национальная команда готовится к матчу против Дании.
Игроки пообщались с военными, которые проходят реабилитацию после ранений, а также передали помощь госпиталю.
Однако не обошлось без курьезов. Так, один военный проспал встречу с футболистами, о чем рассказал в Threads. Проснувшись, он увидел у своей кровати вымпел, подписанный одним из игроков команды, однако он не знал, кто оставил ему подарок.
Приходили в госпиталь футболисты из сборной Украины — я честно проспал. Когда проснулся, увидел возле себя вымпел с автографом и даже не знаю, кого благодарить. Дорогие тредчане, кто узнает подпись?
В комментарии под постом дебютант сборной Александр Романчук сообщил, что это он оставил вымпел военному.
Да, это мой, не хотел тревожить ваш сон, решил оставить возле вас. Спасибо вам за защиту и скорейшего выздоровления
Также в УАФ отреагировали на пост, пожелав военному скорейшего выздоровления.
Напомним
Национальная сборная Украины по футболу провела первый матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. Во Вроцлаве "сине-желтые" обыграли команду Польши.