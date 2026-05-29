Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Впервые за пять лет — дома. WhiteBIT организует Q&A с игроками сборной

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Национальная команда начала сборы во Львове под руководством Андреа Мальдеры. WhiteBIT организует Q&A-сессию и розыгрыш призов для болельщиков.

Национальная сборная впервые с начала полномасштабного вторжения собирается на тренировочный сбор дома, во Львове. Титульный криптопартнер Сборной, криптобиржа WhiteBIT, приурочила к этому событию открытую Q&A-сессию с игроками — и дает каждому болельщику шанс задать команде вопрос напрямую, передает УНН.

Первые сборы дома

Пять лет без сборов на родине. Тренировки на чужих базах, матчи за границей — такова реальность сборной с начала вторжения. Эти сборы во Львове стали первым возвращением команды домой за все это время. И совпали с новым назначением: главным тренером стал Андреа Мальдера — первый иностранец во главе сборной, который в течение  пяти лет был ассистентом Андрея Шевченко в статусе тренера и знает команду изнутри.

Три года рядом с командой

WhiteBIT строит вокруг сборной полноценную цифровую фан-экосистему, где блокчейн-технологии становятся инструментом реального взаимодействия между командой и ее болельщиками — а не просто способом оплаты.

Партнерство началось в 2023 году и с каждым сезоном становилось глубже. Первыми в Европе WhiteBIT и сборная внедрили продажу билетов на футбольные матчи за криптовалюту. Сегодня около 10% всех билетов покупают за крипту, а специальная предпродажа только для владельцев криптоактивов дает возможность выбрать лучшие места за несколько дней до официального старта продаж.

В августе 2025 года WhiteBIT запустил Digital Fanzone сборной Украины по футболу — постоянную цифровую площадку, где болельщики из любой точки мира могут покупать билеты за крипту, участвовать в розыгрышах мерча и крипты и получать доступ к эксклюзивным активностям. В январе 2026-го компания повысила статус до титульного криптопартнера — логотип WhiteBIT появился на тренировочной форме сборной. А уже в  марте 2026-го на решающем матче в Валенсии компания создала первую в мире Криптотрибуну — отдельное пространство на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия", где национальные цвета встретились с Web3-технологиями. Активация охватила более 2,9 млн контактов.

Поэтому Q&A-сессия во время первых сборов дома — еще одна акция поддержки и единения для сборной и болельщиков.

"Современный спорт — это уже не только стадион и трансляция. Это цифровые сообщества, где фанаты взаимодействуют с командой в новых форматах. Мы в WhiteBIT убеждены: блокчейн и Web3-технологии способны кардинально изменить модель отношений между спортсменами и болельщиками — сделать их сильнее, ближе, настоящими. Каждый болельщик, где бы он ни находился, должен чувствовать себя частью команды", — Владимир Носов, CEO WhiteBIT.

Как принять участие

Вопросы принимаются с 29 мая с 13:00 до 1 июня 14:00 по киевскому времени — исключительно через лендинг Fan Zone WhiteBIT. Для участия нужно оставить email и вопрос.

Среди всех участников разыграют 9 призов: подписанное выездное джерси сборной, подписанная тренировочная форма с логотипом WhiteBIT, выездное джерси Ukraine 26 Authentic, WB T-shirt, два подписанных Notebook WhiteBIT и две чашки УАФ.

Отдельный приз — для самых внимательных зрителей. Во время эфира, который стартует 2 июня 2026 года в 14:00 по киевскому времени, прозвучит кодовое слово. После завершения трансляции у вас будет время до 2 июня 2026, 20:00 по киевскому времени, чтобы заполнить специальную форму, указав свой ник на WhiteBIT и услышанное слово. Тот, кто сделает это первым, получит WB T-shirt с подписями игроков сборной.

Подробнее об акции — в блоге WhiteBIT.

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, входит в W Group и является одной из самых известных в мире продуктовых ИТ-компаний с украинскими корнями. Основана в 2018 году и является ассоциированным членом Союза технологического бизнеса Diia.City United. W Group насчитывает более 35 миллионов клиентов из 150 стран и внедряет передовые Web3-решения для бизнеса, благотворительности и государственных инициатив. Компания является партнером Visa, FACEIT,  lifecell, Киево-Могилянской академии, футбольных клубов "Барселона" и "Ювентус", Национальной сборной команды Украины по футболу и Женской сборной по теннису.

