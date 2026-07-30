Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести, из поврежденного дома эвакуировали еще одного человека, сообщил мэр города Андрей Садовый в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Обновленная информация по состоянию на 12:00. На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели эвакуировали еще одного жителя - пожилого мужчину на инвалидной коляске. Его вынесли из соседнего подъезда. На данный момент двое человек считаются пропавшими без вести. Известно о 34 пострадавших - написал Садовый.

Напомним

Всего во Львове повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.