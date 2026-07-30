Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести

$45.670.1351.060.01
ukenru
10:30 • 5560 просмотра
Из-за атак РФ снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях — Минэнерго
09:59 • 8480 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
07:37 • 18505 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
06:33 • 17548 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
05:44 • 26390 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
05:04 • 32602 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
4 ноября, 04:38 • 25286 просмотра
Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак
4 ноября, 03:16 • 23980 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
4 ноября, 02:37 • 22953 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
4 ноября, 01:55 • 17987 просмотра
Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
4 ноября Украина и партнеры проведут в Брюсселе переговоры по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению — Умеров4 ноября, 00:55 • 18333 просмотра
Демократы опережают республиканцев на выборах в Конгресс США: первые предварительные результатыPhoto4 ноября, 01:27 • 24902 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 24549 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 16843 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 21901 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 44003 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 50460 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 62197 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 82696 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 90865 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Джей Ди Вэнс
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 12763 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 22048 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 12113 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 16968 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 24674 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
The New York Times
FAB-500
Социальная сеть
Financial Times

Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 4037 просмотра

Во Львове после ракетного удара РФ двое человек считаются пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали пожилого мужчину, всего пострадали 34 человека.

Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести

Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести, из поврежденного дома эвакуировали еще одного человека, сообщил мэр города Андрей Садовый в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Обновленная информация по состоянию на 12:00. На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели эвакуировали еще одного жителя - пожилого мужчину на инвалидной коляске. Его вынесли из соседнего подъезда. На данный момент двое человек считаются пропавшими без вести. Известно о 34 пострадавших

- написал Садовый.

Напомним

Всего во Львове повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Школа
Взрывы
Эвакуация
Война в Украине
Андрей Садовый
Львов