Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
Во Львове после ракетного удара РФ двое человек считаются пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали пожилого мужчину, всего пострадали 34 человека.
Во Львове после удара рф двое человек считаются пропавшими без вести, из поврежденного дома эвакуировали еще одного человека, сообщил мэр города Андрей Садовый в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Обновленная информация по состоянию на 12:00. На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели эвакуировали еще одного жителя - пожилого мужчину на инвалидной коляске. Его вынесли из соседнего подъезда. На данный момент двое человек считаются пропавшими без вести. Известно о 34 пострадавших
Напомним
Всего во Львове повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.