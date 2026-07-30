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Во Львове пятеро госпитализированных после ракетной атаки, изменено движение общественного транспорта

Киев • УНН

 • 5838 просмотра

Пятеро человек госпитализировано после ракетного удара по Львову. Из-за перекрытия улицы Патона изменено движение автобусов и троллейбусов.

Во Львове пятеро госпитализированных после ракетной атаки, изменено движение общественного транспорта

Количество пострадавших во Львове в результате российской ракетной атаки достигло пяти человек, все они нуждаются в госпитализации. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

По словам мэра, в городе продолжается ликвидация последствий удара и спасательная операция.

На данный момент известно о пяти пострадавших во Львове, которые нуждаются в госпитализации

– сообщил Садовый.

Ранее городской голова информировал, что в результате атаки возникли пожары в жилых домах на улицах Патона и Выговского. По предварительной информации, под завалами одного из домов могут находиться люди.

Из-за перекрытия улицы Патона изменены маршруты транспорта

В связи с ликвидацией последствий удара улица Патона перекрыта для движения транспорта.

Как сообщил Садовый, автобусы в обоих направлениях временно курсируют через улицу Городоцкую до Мотозавода, а далее - улицей Выговского.

Кроме того, троллейбусы №23 и №30 временно не курсируют.

Городские власти призывают жителей учитывать временные изменения в движении и следить за официальными сообщениями о ликвидации последствий российского удара.

Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди30.07.26, 05:39 • 46180 просмотров

Степан Гафтко

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