Во Львове пятеро госпитализированных после ракетной атаки, изменено движение общественного транспорта
Киев • УНН
Пятеро человек госпитализировано после ракетного удара по Львову. Из-за перекрытия улицы Патона изменено движение автобусов и троллейбусов.
Количество пострадавших во Львове в результате российской ракетной атаки достигло пяти человек, все они нуждаются в госпитализации. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, в городе продолжается ликвидация последствий удара и спасательная операция.
На данный момент известно о пяти пострадавших во Львове, которые нуждаются в госпитализации
Ранее городской голова информировал, что в результате атаки возникли пожары в жилых домах на улицах Патона и Выговского. По предварительной информации, под завалами одного из домов могут находиться люди.
Из-за перекрытия улицы Патона изменены маршруты транспорта
В связи с ликвидацией последствий удара улица Патона перекрыта для движения транспорта.
Как сообщил Садовый, автобусы в обоих направлениях временно курсируют через улицу Городоцкую до Мотозавода, а далее - улицей Выговского.
Кроме того, троллейбусы №23 и №30 временно не курсируют.
Городские власти призывают жителей учитывать временные изменения в движении и следить за официальными сообщениями о ликвидации последствий российского удара.
Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди30.07.26, 05:39 • 46180 просмотров