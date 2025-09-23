$41.380.13
Угорщина не відмовиться від російської нафти, попри вимогу Трампа до союзників НАТО – The Guardian

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Угорщина не відмовиться від російської нафти, посилаючись на відсутність інфраструктури для альтернативних поставок. Міністр закордонних справ Петер Сійярто назвав західноєвропейських чиновників "фанатиками", які критикують позицію Будапешта.

Угорщина не відмовиться від російської нафти, попри вимогу Трампа до союзників НАТО – The Guardian

Будапешт продовжить закупівлю російських енергоносіїв, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, коментуючи заклики Дональда Трампа припинити імпорт. Угорський дипломат назвав альтернативні варіанти постачання "гарною мрією" та розкритикував західноєвропейських чиновників як "фанатиків. Про це йдеться в матеріалі The Guardian, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю The Guardian на полях Генасамблеї ООН Сійярто наголосив:

"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання (енергоносіїв – ред.) для нашої країни без російських джерел нафти чи газу".

За його словами, постачання енергоносіїв для Угорщини – це насамперед питання фізичної інфраструктури. Сійярто заявив, що "може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь", окрім росії. Але, за його словами, Угорщина може купувати лише там, де у неї є інфраструктура.

А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських поставок неможливо забезпечити безпечне постачання країни 

– підкреслив Сійярто. 

Трамп раніше заявив, що готовий вводити жорсткі санкції проти росії лише за умови, що всі члени НАТО "припинять купувати нафту у росії". Цю вимогу підтримали окремі європейські лідери, зокрема президент Фінляндії Александер Стабб та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, які закликали чинити тиск на Угорщину та Словаччину.

Попри тиск, офіційний Будапешт зберігає жорстку позицію. Сійярто різко висловився на адресу європейських чиновників.

Абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді… Західноєвропейські чиновники – фанатики 

– заявив він.

Водночас угорський міністр підкреслив, що відносини зі США поліпшилися, особливо з огляду на симпатії уряду Віктора Орбана до Трампа.

За даними The Guardian, угорська група MOL щороку імпортує близько 5 млн тонн нафти через трубопровід "Дружба", забезпечуючи потреби Угорщини та Словаччини. Саме ці дві країни найбільше опираються європейським закликам припинити імпорт з росії, тоді як інші держави блоку розглядають можливість обмежень навіть без згоди Будапешта.

Нагадаємо

Словаччина та Угорщина попередили, що не піддадуться тиску президента США Дональда Трампа, який закликає скоротити імпорт російської нафти та газу, допоки країни ЄС не забезпечать надійні альтернативні постачання енергоносіїв.

Європейський союз обговорює введення торгових обмежень щодо імпорту російської нафти, який досі залишаються основним джерелом енергії для Угорщини та Словаччини.

Степан Гафтко

