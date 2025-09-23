Венгрия не откажется от российской нефти, несмотря на требование Трампа к союзникам НАТО – The Guardian

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 11202 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 11855 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 16998 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 32578 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 36281 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 38204 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 56571 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 66555 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62196 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30017 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.9м/с
48%
752мм
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 10833 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 7478 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 9680 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 12251 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 12612 просмотра
публикации
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 1136 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 11198 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 51967 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 56566 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 66549 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Эмманюэль Макрон
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Великобритания
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 51967 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 25493 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 41556 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 92751 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 114700 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер
Фокс Ньюс

Венгрия не откажется от российской нефти, несмотря на требование Трампа к союзникам НАТО – The Guardian

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Венгрия не откажется от российской нефти, ссылаясь на отсутствие инфраструктуры для альтернативных поставок. Министр иностранных дел Петер Сийярто назвал западноевропейских чиновников "фанатиками", критикующими позицию Будапешта.

Венгрия не откажется от российской нефти, несмотря на требование Трампа к союзникам НАТО – The Guardian

Будапешт продолжит закупку российских энергоносителей, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя призывы Дональда Трампа прекратить импорт. Венгерский дипломат назвал альтернативные варианты поставок "хорошей мечтой" и раскритиковал западноевропейских чиновников как "фанатиков". Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

В интервью The Guardian на полях Генассамблеи ООН Сийярто подчеркнул:

"Мы не можем обеспечить безопасные поставки (энергоносителей – ред.) для нашей страны без российских источников нефти или газа".

По его словам, поставки энергоносителей для Венгрии – это прежде всего вопрос физической инфраструктуры. Сийярто заявил, что "может быть приятно мечтать о покупке нефти и газа где-то", кроме России. Но, по его словам, Венгрия может покупать только там, где у нее есть инфраструктура.

А если посмотреть на физическую инфраструктуру, то очевидно, что без российских поставок невозможно обеспечить безопасные поставки страны 

– подчеркнул Сийярто. 

Трамп ранее заявил, что готов вводить жесткие санкции против России только при условии, что все члены НАТО "прекратят покупать нефть у России". Это требование поддержали отдельные европейские лидеры, в частности президент Финляндии Александер Стабб и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которые призвали оказать давление на Венгрию и Словакию.

Несмотря на давление, официальный Будапешт сохраняет жесткую позицию. Сийярто резко высказался в адрес европейских чиновников.

Абсолютно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле… Западноевропейские чиновники – фанатики 

– заявил он.

В то же время венгерский министр подчеркнул, что отношения с США улучшились, особенно учитывая симпатии правительства Виктора Орбана к Трампу.

По данным The Guardian, венгерская группа MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод "Дружба", обеспечивая потребности Венгрии и Словакии. Именно эти две страны больше всего сопротивляются европейским призывам прекратить импорт из России, тогда как другие государства блока рассматривают возможность ограничений даже без согласия Будапешта.

Напомним

Словакия и Венгрия предупредили, что не поддадутся давлению президента США Дональда Трампа, призывающего сократить импорт российской нефти и газа, пока страны ЕС не обеспечат надежные альтернативные поставки энергоносителей.

Европейский союз обсуждает введение торговых ограничений в отношении импорта российской нефти, который до сих пор остается основным источником энергии для Венгрии и Словакии.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Хранитель
Радослав Сикорский
Петер Сийярто
Александр Стабб
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Виктор Орбан
Польша