Венгрия не откажется от российской нефти, несмотря на требование Трампа к союзникам НАТО – The Guardian
Киев • УНН
Венгрия не откажется от российской нефти, ссылаясь на отсутствие инфраструктуры для альтернативных поставок. Министр иностранных дел Петер Сийярто назвал западноевропейских чиновников "фанатиками", критикующими позицию Будапешта.
Будапешт продолжит закупку российских энергоносителей, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя призывы Дональда Трампа прекратить импорт. Венгерский дипломат назвал альтернативные варианты поставок "хорошей мечтой" и раскритиковал западноевропейских чиновников как "фанатиков". Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.
Детали
В интервью The Guardian на полях Генассамблеи ООН Сийярто подчеркнул:
"Мы не можем обеспечить безопасные поставки (энергоносителей – ред.) для нашей страны без российских источников нефти или газа".
По его словам, поставки энергоносителей для Венгрии – это прежде всего вопрос физической инфраструктуры. Сийярто заявил, что "может быть приятно мечтать о покупке нефти и газа где-то", кроме России. Но, по его словам, Венгрия может покупать только там, где у нее есть инфраструктура.
А если посмотреть на физическую инфраструктуру, то очевидно, что без российских поставок невозможно обеспечить безопасные поставки страны
Трамп ранее заявил, что готов вводить жесткие санкции против России только при условии, что все члены НАТО "прекратят покупать нефть у России". Это требование поддержали отдельные европейские лидеры, в частности президент Финляндии Александер Стабб и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которые призвали оказать давление на Венгрию и Словакию.
Несмотря на давление, официальный Будапешт сохраняет жесткую позицию. Сийярто резко высказался в адрес европейских чиновников.
Абсолютно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле… Западноевропейские чиновники – фанатики
В то же время венгерский министр подчеркнул, что отношения с США улучшились, особенно учитывая симпатии правительства Виктора Орбана к Трампу.
По данным The Guardian, венгерская группа MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод "Дружба", обеспечивая потребности Венгрии и Словакии. Именно эти две страны больше всего сопротивляются европейским призывам прекратить импорт из России, тогда как другие государства блока рассматривают возможность ограничений даже без согласия Будапешта.
Напомним
Словакия и Венгрия предупредили, что не поддадутся давлению президента США Дональда Трампа, призывающего сократить импорт российской нефти и газа, пока страны ЕС не обеспечат надежные альтернативные поставки энергоносителей.
Европейский союз обсуждает введение торговых ограничений в отношении импорта российской нефти, который до сих пор остается основным источником энергии для Венгрии и Словакии.