Угорщина перенаправить свої 1,5 млн євро з Європейського фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ - Сійярто

Київ • УНН
Угорщина вирішила спрямувати свою частку з Європейського фонду миру (€1,5 млн) на підтримку збройних сил Лівану. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що це відповідає інтересам національної безпеки Угорщини та підтримці миру на Близькому Сході.
Угорщина направить свою частку з "Європейського фонду миру" (€1,5 млн) на підтримку збройних сил Лівану, а не для озброєння України. Про це у п’ятницю, 14 листопада, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі Х, передаэ УНН.
Деталі
За його словами, інтереси нацбезпеки країни пов’язані з підтримкою миру на Близькому Сході.
Національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і що стабільність Лівану є ключем до цього. Ми не використовуватимемо нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України
Він додав, що 1,5 мільйона євро буде перенаправлено на підтримку збройних сил Лівану.
Нагадаємо
Аналогічне рішення Сіярто оголосив також у лютому цього року. Тоді політик повідомив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України.
