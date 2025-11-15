$42.060.00
Угорщина перенаправить свої 1,5 млн євро з Європейського фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ - Сійярто
07:45 • 15367 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32669 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51317 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37945 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33637 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27869 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18556 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 55008 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49553 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Угорщина перенаправить свої 1,5 млн євро з Європейського фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ - Сійярто

Київ • УНН

 • 11723 перегляди

Угорщина вирішила спрямувати свою частку з Європейського фонду миру (€1,5 млн) на підтримку збройних сил Лівану. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що це відповідає інтересам національної безпеки Угорщини та підтримці миру на Близькому Сході.

Угорщина направить свою частку з "Європейського фонду миру" (€1,5 млн) на підтримку збройних сил Лівану, а не для озброєння України. Про це у п’ятницю, 14 листопада, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі Х, передаэ УНН.

Деталі

За його словами, інтереси нацбезпеки країни пов’язані з підтримкою миру на Близькому Сході.

Національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і що стабільність Лівану є ключем до цього. Ми не використовуватимемо нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України 

- написав Сіярто.

Він додав, що 1,5 мільйона євро буде перенаправлено на підтримку збройних сил Лівану.

Нагадаємо

Аналогічне рішення Сіярто оголосив також у лютому цього року. Тоді політик повідомив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України.

Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто22.10.25, 16:54 • 2876 переглядiв

Віта Зеленецька

