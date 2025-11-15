Венгрия перенаправит свои 1,5 млн евро из Европейского фонда мира армии Ливана, а не ВСУ - Сийярто
Киев • УНН
Венгрия решила направить свою долю из Европейского фонда мира (€1,5 млн) на поддержку вооруженных сил Ливана. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это соответствует интересам национальной безопасности Венгрии и поддержанию мира на Ближнем Востоке.
Венгрия направит свою долю из "Европейского фонда мира" (€1,5 млн) на поддержку вооруженных сил Ливана, а не для вооружения Украины. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х, передает УНН.
Подробности
По его словам, интересы нацбезопасности страны связаны с поддержанием мира на Ближнем Востоке.
Национальным интересом безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю Европейского фонда мира для вооружения Украины
Он добавил, что 1,5 миллиона евро будет перенаправлено на поддержку вооруженных сил Ливана.
Напомним
Аналогичное решение Сийярто объявил также в феврале этого года. Тогда политик сообщил о предоставлении Ливану 1 млн евро через Европейский фонд мира вместо поддержки Украины.
