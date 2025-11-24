Венгрия обвиняет Европу в блокировании мирного плана США для Украины – СМИ

$42.270.11
48.700.19
ukenru
08:21 • 6498 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 24484 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 20020 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 21419 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 26969 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 31900 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 33357 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 36177 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26994 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22963 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
70%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 19859 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 22402 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 12791 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 26052 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 10982 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 24485 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 53891 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 131458 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 93985 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 98388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 5800 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 11040 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 36602 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 47231 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 49027 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Financial Times
Дипломатка

Венгрия обвиняет Европу в блокировании мирного плана США для Украины – СМИ

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Венгерский министр Сийярто заявил, что план Трампа, состоящий из 28 пунктов для мира в Украине, является шансом на прекращение войны, но европейские лидеры блокируют его.

Венгрия обвиняет Европу в блокировании мирного плана США для Украины – СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирный план США из 28 пунктов является "значительным шансом" прекратить войну в Украине, но "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются его заблокировать. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Наша позиция четкая: каждый европейский политик обязан полностью и безоговорочно поддерживать этот план, поскольку это рациональный и гуманный выбор  

– сказал Сийярто.

ч. План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN

Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу плана после его передачи Киеву на прошлой неделе и разрабатывают собственное контрпредложение. После вчерашних переговоров в Женеве США и Украина сообщили об "обновленном и усовершенствованном мирном соглашении".

Несмотря на членство в ЕС и НАТО, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен как один из самых надежных европейских союзников кремля, поддерживая тесные отношения с москвой.

ч. Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Женева
Петер Сийярто
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан