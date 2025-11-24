Венгрия обвиняет Европу в блокировании мирного плана США для Украины – СМИ
Киев • УНН
Венгерский министр Сийярто заявил, что план Трампа, состоящий из 28 пунктов для мира в Украине, является шансом на прекращение войны, но европейские лидеры блокируют его.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирный план США из 28 пунктов является "значительным шансом" прекратить войну в Украине, но "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются его заблокировать. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
Наша позиция четкая: каждый европейский политик обязан полностью и безоговорочно поддерживать этот план, поскольку это рациональный и гуманный выбор
– сказал Сийярто.
Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу плана после его передачи Киеву на прошлой неделе и разрабатывают собственное контрпредложение. После вчерашних переговоров в Женеве США и Украина сообщили об "обновленном и усовершенствованном мирном соглашении".
Несмотря на членство в ЕС и НАТО, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен как один из самых надежных европейских союзников кремля, поддерживая тесные отношения с москвой.
